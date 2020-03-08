Спроси о защите прав потребителей специалистов Роспотребнадзора в Бердске 10 марта

В течение трех часов будет идти расширенный прием в бердской администрации по темам защиты прав потребителей, связаннымс приобретением или продажей товаров и оказанием услуг.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителя (отмечается 15 марта) бердская администрация проведет расширенный прием. Об этом сообщил начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии Евгений Абельганс.

В расширенном формате принимать потребителей, имеющих претензии и вопросы будут во вторник, 10 марта, с 9.00 до 12.00 в здании бердской мэрии по адресу: ул. Горького, 9, кабинет №5. На вопросы ответят представители Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

На личном приеме все заинтересованные бердчане смогут задать интересующие вопросы в сфере защиты прав потребителей, связанные с приобретением или продажей товаров и оказанием услуг.