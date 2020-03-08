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Феминистки требовали освободить рисовавшую вагины и принять закон о домашнем насилии на пикете 8 марта в Новосибирске

17:00 08.03.2020 Фото: © Маргариты Логиновой/Тайга.инфо
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Участницы акции скандировали: «Аборт — право женщины», «Мое тело — мое дело», «Женщины не соперницы, а подруги», «Восьмое марта не про цветы», «Свобода, равенство, сестринство».

Феминистки требовали освободить рисовавшую вагины и принять закон о домашнем насилии на пикете 8 марта в Новосибирске
Пикет за права женщин прошел в Новосибирске

Пикет в поддержку прав женщин прошел на площади Калинина в Новосибирске 8 марта. На акцию пришли около 30 человек.

Девушки выступили в поддержку уголовной ответственности за домашнее насилие. Они также выступили в защиту сестер Хачатурян, художницы Юлии Цветковой, фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик.

В конце ноября 2019 года 26-летняя художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова рассказала, что на нее завели дело по ч.3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии с использованием интернета). Внимание сотрудников полиции привлекли рисунки женщины в ее паблике «Монологи вагины». Полиция провела обыски на квартире Цветковой и в детской театральной студии, где она раньше работала. У художницы забрали технику и документы, ее поместили под домашний арест за нарушение подписки о невыезде.

Участницы акции скандировали: «Аборт — право женщины», «Мое тело — мое дело», «Женщины не соперницы, а подруги», «Восьмое марта не про цветы», «Свобода, равенство, сестринство».

«Пропагандируются и насаждаются повсеместная мизогиния и сексизм, „культура“ насилия по отношению к женщинам, происходят обвинение и травля жертв сексуальной эксплуатации, обвинение жертв изнасилований — вместо обвинения насильников и эксплуататоров, — анонсировали пикет организаторы. — До сих пор производятся калечащие операции на половых органах и убийства „чести“ по отношению к женщинам, несовершеннолетних и малолетних девочек отдают и продают в „замужество“ (по сути, рабство), идут разговоры о необходимости снижения или отмены „возраста согласия“ (пропаганда педофилии)».

Акцию провела «Новосибирская феминистская группа», региональная ячейка Российского феминистского объединения «ОНА» и «Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации „Эвридика“», передает Тайга.инфо.

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От редакции

8 Марта - чей праздник?

Нонна, 08 марта 2020 18:49
И не стыдно им мужеподобие на себя примерять?
Гость, 08 марта 2020 18:50
Эт нашЫ местные клары цеткины и розы люксембурги??!
Аноним, 08 марта 2020 19:17
М-да...До "тела" у таких тётенек дело не дойдёт. Хотя бы одну поставили относительно симпатичную.
Андрей, 08 марта 2020 19:25
НВР:
Два мужика в одной семье не уживутся,поэтому столько разводов.
Аноним, 08 марта 2020 19:34
Убийство своего родного ребенка это "право" женщины... До чего докатились...Святые говорили, "Конец света наступит тогда когда женщины потеряют стыд". Массовое оскотинивание идёт полным ходом.
Петр Ильич, 08 марта 2020 20:29
НВР:
Да,женский праздник это не про них!Им бы научиться быть женщинами.

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