Феминистки требовали освободить рисовавшую вагины и принять закон о домашнем насилии на пикете 8 марта в Новосибирске

Участницы акции скандировали: «Аборт — право женщины», «Мое тело — мое дело», «Женщины не соперницы, а подруги», «Восьмое марта не про цветы», «Свобода, равенство, сестринство».

Пикет за права женщин прошел в Новосибирске

Пикет в поддержку прав женщин прошел на площади Калинина в Новосибирске 8 марта. На акцию пришли около 30 человек.

Девушки выступили в поддержку уголовной ответственности за домашнее насилие. Они также выступили в защиту сестер Хачатурян, художницы Юлии Цветковой, фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик.

В конце ноября 2019 года 26-летняя художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова рассказала, что на нее завели дело по ч.3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии с использованием интернета). Внимание сотрудников полиции привлекли рисунки женщины в ее паблике «Монологи вагины». Полиция провела обыски на квартире Цветковой и в детской театральной студии, где она раньше работала. У художницы забрали технику и документы, ее поместили под домашний арест за нарушение подписки о невыезде.

Участницы акции скандировали: «Аборт — право женщины», «Мое тело — мое дело», «Женщины не соперницы, а подруги», «Восьмое марта не про цветы», «Свобода, равенство, сестринство».

«Пропагандируются и насаждаются повсеместная мизогиния и сексизм, „культура“ насилия по отношению к женщинам, происходят обвинение и травля жертв сексуальной эксплуатации, обвинение жертв изнасилований — вместо обвинения насильников и эксплуататоров, — анонсировали пикет организаторы. — До сих пор производятся калечащие операции на половых органах и убийства „чести“ по отношению к женщинам, несовершеннолетних и малолетних девочек отдают и продают в „замужество“ (по сути, рабство), идут разговоры о необходимости снижения или отмены „возраста согласия“ (пропаганда педофилии)».

Акцию провела «Новосибирская феминистская группа», региональная ячейка Российского феминистского объединения «ОНА» и «Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации „Эвридика“», передает Тайга.инфо.