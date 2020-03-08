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Прицепила санки с ребенком к машине и потеряла его на дороге автоледи в Омске

17:15 08.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В соцсетях раскритиковали опасное поведение матери-экстремала. После падениямалыша на проезжую часть идущие за внедорожником автомобили успели затормозить.

Прицепила санки с ребенком к машине и потеряла его на дороге автоледи в Омске
Омичка прицепила к машине санки с ребенком и выронила его на дорогу

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксированы приключения мамы-экстремала и ее ребенка. Инцидент произошел на ул. Моторная в Омске, передают местные СМИ. В записи фигурирует внедорожник, который едет по дороге общего пользования и везет за собой ребенка на санках. В какой-то момент ребенок выпал на асфальт, но едущий сзади транспорт успел затормозить.

Видео было подписано как «Отец года», однако горожане смогли разглядеть, что автомобилем управляет женщина.

«Так на видео же женщина за рулем, это троллинг мужчин», – пишет Константин Дубровин в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

Дальнейшее развитие событий не известно, так как автор видео покинул место событий.

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