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Право женщин летать: как француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом

21:16 08.03.2020 Фото: WIKIMEDIA.ORG
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Это произошло ровно 110 лет назад, 8 марта 1910 года. В июне 1919 года де Ларош сумела поставить два мировых рекорда — на высоту и дальность полёта среди женщин.

Право женщин летать: как француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной пилотом
«Раймонда де Ларош» не было настоящим именем лётчицы

Ровно 110 лет назад, 8 марта 1910 года, француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом. В результате экспериментального полёта она получила лицензию на управление аэропланом.

«Раймонда де Ларош» не было настоящим именем лётчицы. Француженка изначально мечтала стать актрисой, потому решила заменить скучное, как ей казалось, Элиза Леонтина Дерош на «баронессу Раймонду де Ларош». Однако её судьба сложилась иначе.

Среди её хобби была увлечённость воздушными шарами, поэтому она познакомилась в Шалоне с авиатором Шарлем Вуазеном. В октябре 1909 года она самостоятельно поднялась в воздух на аэроплане Вуазена.

Уже через год де Ларош стала первой лётчицей Франции. В июне 1919 года де Ларош сумела поставить два мировых рекорда — на высоту и дальность полёта среди женщин.

Через месяц, 19 июля, первая женщина-пилот Франции разбилась в авиакатастрофе. Двухместный самолёт, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полётам, разбился на аэродроме Кротуа. Раймонда Ларош в этом полёте была пассажиркой.

Источник: ПГ

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