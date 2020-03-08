Больше наркотики не подбросят: сложнее станет возбуждать уголовные дела за сбыт наркотиков по новому закону

Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.



Требования к возбуждению уголовных дел о сбыте наркотиков могут ужесточить

В Госдуму внесен правительственный законопроект, уточняющий процедуру возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Предлагается установить в Уголовно-процессуальном кодексе, что уголовные дела о сбыте наркотиков (по статьям 228.1 и 228.4) не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных сведений, указывающих на их передачу другим лицам.

Законопроект направлен на усиление защищенности граждан от необоснованного вовлечения в «доследственные» проверки и расследования уголовных дел по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений о фактах незаконного сбыта наркотических средств, говорится в пояснительной записке.

Таким образом, основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.

Принятие проекта позволит усилить требовательность к правоохранительным органам в части проведения целенаправленной эффективной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков. Это также поможет снизить коррупциогенные риски, связанные с возбуждением подобных уголовных дел, считают в кабмине.