Зарплата медиков вырастет: на оплату труда врачей и медсестер выделили 18,3 млрд рублей

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей будет направлено из ФОМС на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний.

На зарплаты медработников из бюджета выделили 18,3 млрд рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Документ опубликован на сайте кабмина, пишет ПГ.

Деньги выделяются из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На заседании кабмина 5 марта премьер заявил, что Правительство выделяет деньги на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов.

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей будет направлено из ФОМС на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Соответствующее распоряжение также опубликовано на сайте Правительства.