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Зарплата медиков вырастет: на оплату труда врачей и медсестер выделили 18,3 млрд рублей

21:28 08.03.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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Кроме того, 1,2 миллиарда рублей будет направлено из ФОМС на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний.

Зарплата медиков вырастет: на оплату труда врачей и медсестер выделили 18,3 млрд рублей
На зарплаты медработников из бюджета выделили 18,3 млрд рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Документ опубликован на сайте кабмина, пишет ПГ.

Деньги выделяются из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На заседании кабмина 5 марта премьер заявил, что Правительство выделяет деньги на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов.

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей будет направлено из ФОМС на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Соответствующее распоряжение также опубликовано на сайте Правительства.

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От редакции

Ждете повышения?

Аноним, 08 марта 2020 21:55
Вот сколько отрасль убивали урезанием финансирования - столько это финансирование и повышать придётся. Лет 10 минимум. Потом, может быть, будут какие-то улучшения. В более краткие сроки новым врачам взяться неоткуда.

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