Большая грудь или маленькая: что влияет на размер женской груди?

Основную роль в формировании женской груди играют гены. Поэтому попытки уменьшить или увеличить грудь с помощью различных диет и тренировок не увенчаются успехом.

Ученые раскрыли факторы, влияющие на размер женской груди

Ученые утверждают, что основную роль в формировании женской груди играют гены. Поэтому попытки уменьшить или увеличить грудь с помощью различных диет и тренировок не увенчаются успехом. Помимо наследственности на размер и форму женской груди могут влиять гормональные всплески, поведал МедикФорум.

Маленький размер груди исследователи связывают с недостатком гормонов в период полового созревания. Слишком большой бюст обусловлен гормональным переизбытком. Специалисты предупреждают, что любые изменения размера и формы груди во взрослом возрасте свидетельствуют об изменении гормонального фона женщины.