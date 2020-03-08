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Здоровье / Общество

Рак кишечника: первые симптомы

21:49 08.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Зуд в области ануса. Хотя и достаточно редко он является одним из симптомов заболевания. Также может возникать боль в заднем проходе.

Рак кишечника: первые симптомы
Также может возникать ощущение не опорожненного полностью кишечника после дефекации
Сюжет: Онкология
Рак кишечника: первые симптомы

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Признаки рака кишечника важно замечать на ранней стадии, – только это повышает шансы человека на выживание. Одним из симптомов заболевания может быть зуд в ректальной области. Также не стоит игнорировать изменения в работе кишечника.

Как сообщает MedikForum.ru, восемь ранних признаков рака кишечника были детализированы сотрудниками благотворительной организации Macmillan Cancer Support (Великобритания). Эксперты отмечают, что данные симптомы также могут быть следствием других заболеваний. Но все же игнорировать их нельзя. Если в проявлении этих признаков не наступит улучшения в течение нескольких недель, или же возникнет ухудшение, важно обратиться к терапевту, подчеркнули они.

В перечень ранних признаков рака кишечника ими были включены следующие изменения и особенности работы организма.

Зуд в области ануса. Хотя и достаточно редко он является одним из симптомов заболевания. Также может возникать боль в заднем проходе.
Упадок сил. Человек может испытывать необъяснимую усталость, головокружение, одышку.
Похудение. Потеря веса не связана с соблюдением диеты или физической активностью.
Кровь. В случае рака кишечника может наблюдаться кровь внутри стула, на его поверхности или кровотечение из заднего прохода. Она бывает ярко-красной или темной.
Анемия. При развитии данного заболевания снижается уровень эритроцитов.
Боль в животе.
Изменение привычной деятельности кишечника. Человека начинают преследовать регулярные запор и диарея. Также может возникать ощущение не опорожненного полностью кишечника после дефекации. Данный признак нельзя игнорировать, если изменения в работе кишечника происходят без видимых причин в течение трех недель или дольше.

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