Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян тратит за вечер в ресторане 80 тысяч рублей

«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее», — сказал артист.

В декабре стало известно, что сердце Ольги Бузовой больше не свободно. Телеведущая и певица призналась, что она не одинока. Избранником звезды «Дома-2» стал известный блогер Давид Манукян, также известный как Дава. Молодой человек впервые решил откровенно рассказать об отношениях с певицей.

В Сети то и дело ходят слухи о том, что роман Манукяна и Бузовой – это пиар-проект, а чувства артистов на самом деле не настоящие. 27-летний блогер решил развеять эти слухи в программе «Алена, блин» на YouTube.

«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее», — сказал артист.

По его словам, сблизились они не сразу. Сначала присматривались друг к другу, а затем Ольга уехала на съемки «Плана Б». Затем пара стала жить вместе, но не в квартире у Бузовой, а у Давы.

Также Манукян заявил, что он вполне самодостаточен и никак материально не зависит от телеведущей. На дорогие рестораны для возлюбленной блогер не скупится – иногда он тратит от 20 до 80 тысяч за один вечер.

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — отметил Давид, пишет МедикФорум.