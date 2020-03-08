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Общество / Стиль жизни

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян тратит за вечер в ресторане 80 тысяч рублей

21:59 08.03.2020 Фото: инстаграм
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«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее», — сказал артист.

В декабре стало известно, что сердце Ольги Бузовой больше не свободно. Телеведущая и певица призналась, что она не одинока. Избранником звезды «Дома-2» стал известный блогер Давид Манукян, также известный как Дава. Молодой человек впервые решил откровенно рассказать об отношениях с певицей.

В Сети то и дело ходят слухи о том, что роман Манукяна и Бузовой – это пиар-проект, а чувства артистов на самом деле не настоящие. 27-летний блогер решил развеять эти слухи в программе «Алена, блин» на YouTube.

«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее», — сказал артист.

По его словам, сблизились они не сразу. Сначала присматривались друг к другу, а затем Ольга уехала на съемки «Плана Б». Затем пара стала жить вместе, но не в квартире у Бузовой, а у Давы.
Также Манукян заявил, что он вполне самодостаточен и никак материально не зависит от телеведущей. На дорогие рестораны для возлюбленной блогер не скупится – иногда он тратит от 20 до 80 тысяч за один вечер.

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — отметил Давид, пишет МедикФорум. 

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💖💞💖💞💖💞💖💞💖💞Сегодня 6 марта,ровно 2 месяца назад 6 января я создала этот фанн аккаунт, Оли и Давы,тогда они были в Куршавеле.Помню как я радовалась первыми 15подписчиками,100,когда у меня стало500 подписчиков я очень сильно радовалась, особенно лайкам Давида,помню первый лайк он поставил я была счастлива как никогда.За эти 3месяца я очень привыкла к ним и каждый день смотреть новые Сторис и публикации, выкладывать всё это на фанн аккаунт.Честно я не ожидала такого актива,я создавая фанн аккаунт не думала,что будет такая аудитория в 3 тысячи подписчиков,уже почти 4 тысячи, спасибо каждому кто подписался,лайкает, комментирует, участвует в опросах,задаёт вопросики,для меня это очень важно и приятно,что вам нравится! Дальше больше лучше и круче! спасибо огромное 😘💞❤ ❤❤❤💖💞💖💞💖💞💖💞💖💞💖💞💞💞💖💖💖💞💖💞

Публикация от Ольга Бузова и Давид Манукян (@buzova86dava)

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