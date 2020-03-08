Бить ремнем за сожительство без брака девушек призвала главная сваха страны Роза Сябитова

Сожительство в большей степени подходит для возрастных категорий, за 45, когда есть имущество своё, есть уже дети, наследники первой очереди, чтобы не вводить в недоразумения, а просто наслаждаться отношениями, вступают в такой тип отношений, считает телеведущая.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак

Ранее в Госдуме обилие союзов без регистрации в России объяснили безответственным поведением.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» телеведущая Роза Сябитова сообщила, что к молодым женщинам, которые не настаивают на узаконивании отношений, стоит применять физическую силу.

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что вообще-то они тут не в вакууме живут, и что существуют матери. И что надо всё-таки ставить своих дочерей на место, потому что, извините, рожают они не для себя, а именно для семьи. И потом это разгребать придётся всей семье. Если не понимают по-хорошему, значит, по-плохому, значит, ремень надо брать. Это на местах, как говорится.

Сябитова также перечислила подходящие для брака мужские профессии.

«Ну и отцы пускай объяснят своим дочерям, за кого надо замуж выходить: за учителей, за пожарных, если вы хотите брутальность, за военных и за врачей, которые, да, мало получают, но это самые мужественные и самые правильные профессии. Лучше мужиков нет просто-напросто. Эти люди точно не будут ни в какое сожительство а-ля гражданский брак. Будут вместе, деньги зарабатывать и правильные ориентиры детям давать».

Телеведущая сообщила, что в формировании у молодых девушек неверных представлений о женитьбе частично виноваты журналисты. Она добавила, что не оформлять отношения официально удобно только возрастным категориям населения.

«Молодёжи, я считаю, это [сожительство без регистрации брака в ЗАГСе — прим. ГМ] категорически запрещено, потому что сожительство вредит, как правило, женщине. Мужчина имеет любимую женщину на уровне вытянутой руки. Он не имеет никакой ответственности. Ещё и средства массовой информации поддерживают эти мысли в головах этих дурочек. Статистика детей с прочерком в графе «отец» у нас катастрофически возрастает. Это же ужас какой-то. Конечно, девушке нельзя такие вещи делать и тем более рожать. Здесь половина её вины».

Сожительство в большей степени подходит для возрастных категорий, за 45, когда есть имущество своё, есть уже дети, наследники первой очереди, чтобы не вводить в недоразумения, а просто наслаждаться отношениями, вступают в такой тип отношений».

Ранее председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва сообщила радиостанции «Говорит Москва», что в уменьшении официальных союзов среди граждан частично виноваты СМИ. По её мнению, изменения в Конституции помогут решить этот вопрос.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак. В основном это люди до 34 лет, пишет «Интерфакс». Уточнятся, что в официальном браке состоят 52% граждан России.

Всероссийский опрос провели среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.