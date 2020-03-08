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Путин: звучат предложения отменить количество сроков президентства. Но лучше их ограничение

22:10 08.03.2020
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Он отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет.

Путин: звучат предложения отменить количество сроков президентства. Но лучше их ограничение
Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Фрагмент интервью был показан в воскресенье в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал Путин.

Он отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет. «Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — добавил он.

Президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — сказал Путин.

Источник: ТАСС

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От редакции

Сколько сроков надо?

Аноним, 08 марта 2020 23:01
"чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно!"

И это говорит человек, который 20 лет (с учётом "рокировочек") безвылазно сидит на самом верху этой власти, при том, что больше восьми не должен был по закону (тому закону, который был до него!).

Это настолько цинично, что даже смешно.
Поросёнок Пётр, 09 марта 2020 00:08
Если бы у Владимира Владимировича как у Пиноккио рос нос во время вранья, то за 20 лет его длинны хватило бы, что бы достать до Проксимы Центавра.

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