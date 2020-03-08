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Египтянин упал с 135-метровой пирамиды в Гизе. Погиб

23:57 08.03.2020 Фото: pixabay
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Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Египтянин упал с 135 метровой пирамиды в Гизе. Погиб
Египтянин погиб, упав с одной из пирамид в Гизе

Египтянин скончался, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе, сообщил портал al-Masry al-Youm со ссылкой на пресс-релиз минтуризма, прочли РИА Новости.
Согласно релизу, молодой египтянин утром в воскресенье упал со 135-метровой пирамиды и скончался.
«Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия», — заявило министерство.

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