Египтянин скончался, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе, сообщил портал al-Masry al-Youm со ссылкой на пресс-релиз минтуризма, прочли РИА Новости.
Согласно релизу, молодой египтянин утром в воскресенье упал со 135-метровой пирамиды и скончался.
«Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия», — заявило министерство.
Египтянин упал с 135-метровой пирамиды в Гизе. Погиб
23:57 08.03.2020
Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Египтянин скончался, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе, сообщил портал al-Masry al-Youm со ссылкой на пресс-релиз минтуризма, прочли РИА Новости.
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