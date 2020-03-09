75 дней до Победы:отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет?

Фронтовик пишет, что скучает по родным

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Здравствуйте, дорогие мои и милые Шура, Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный красноармейский привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни.

Еще передаю свой сердечный привет Папаше и Мамаше и желаю им всего хорошего в жизни от души. Еще передаю свой сердечный красноармейский привет Нине, Рае, Кате, Зое и желаю им от души всего хорошего в жизни.



Передайте привет дяде Яше, дяде Евдокиму Ивановичу и тете Поле, желаю им от души всего хорошего в жизни. Шура, прежде всего, сообщаю о себе, как я живу. Шура я нахожусь так же и учусь, как у нас в Бердске, точно живу так, как жил. Федя Сухомлинов, скоро переедем в другие помещения в более теплые здесь же при городе. Шура, здоровьем я пока в среднем здоров, только немного скучновато обо всех об Вас.Занимаемся учебой, как перееду в другую квартиру, тогда Вам пишу все подробнее и лучше, мой адрес он получил. Я как от тебя письмо получил, как-то на сердце и на душе почувствовал лучше, что написала мне все это, верно и очень доволен я от тебя, только пиши почаще письма мне, только не ленись. Отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет, как Зои и Володи здоровье и также твое, Шура.Как здоровье Папаши, мамаши? Сколько убрала картошке в огороде и на сорочинских лугах и когда думаешь убрать к какому числу.Шура, передай привет Димитрию Ивановичу. Отдай 8 руб за хлеб ему и конюшихе красноармейке 5 руб за хлеб.Ты, Шура, пишешь, надо ли денег выслать? Когда с долгами рассчитаешься, тогда я тебе скажу, а пока не надо, отдали долг и сколько?Новосибирская областьГор Куйбышев, п/я № 2-2 у.-б.К-ту Созинову Ф Н.