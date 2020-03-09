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75 дней до Победы:отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет?

15:00 09.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХИМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы:отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет?
Фронтовик пишет, что скучает по родным
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы:отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет?

75 дней до Победы:отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет?75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостноЕщё 11 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Здравствуйте, дорогие мои и милые Шура, Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный красноармейский привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни.
Еще передаю свой сердечный привет Папаше и Мамаше и желаю им всего хорошего в жизни от души. Еще передаю свой сердечный красноармейский привет Нине, Рае, Кате, Зое и желаю им от души всего хорошего в жизни.

Передайте привет дяде Яше, дяде Евдокиму Ивановичу и тете Поле, желаю им от души всего хорошего в жизни. Шура, прежде всего, сообщаю о себе, как я живу. Шура я нахожусь так же и учусь, как у нас в Бердске, точно живу так, как жил. Федя Сухомлинов, скоро переедем в другие помещения в более теплые здесь же при городе. Шура, здоровьем я пока в среднем здоров, только немного скучновато обо всех об Вас.
Занимаемся учебой, как перееду в другую квартиру, тогда Вам пишу все подробнее и лучше, мой адрес он получил. Я как от тебя письмо получил, как-то на сердце и на душе почувствовал лучше, что написала мне все это, верно и очень доволен я от тебя, только пиши почаще письма мне, только не ленись. Отпиши мне, получали посылку мою с одеждой или нет, как Зои и Володи здоровье и также твое, Шура.
Как здоровье Папаши, мамаши? Сколько убрала картошке в огороде и на сорочинских лугах и когда думаешь убрать к какому числу.
Шура, передай привет Димитрию Ивановичу. Отдай 8 руб за хлеб ему и конюшихе красноармейке 5 руб за хлеб.
Ты, Шура, пишешь, надо ли денег выслать? Когда с долгами рассчитаешься, тогда я тебе скажу, а пока не надо, отдали долг и сколько?
Новосибирская область
Гор Куйбышев, п/я № 2-2 у.-б.
К-ту Созинову Ф Н.

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От редакции

Ваши родные воевали?

Аноним, 09 марта 2020 17:07
НВР:
да,воевали.Дед воевал в 182 сд и погиб 10 октября 1941 года.Папин отец дошел до Чехословакии.Вернулся живым.

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