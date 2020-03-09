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Образование / Общество

Похожую на крокодила рыбу нашли в Миссисипи

13:40 09.03.2020 Фото: twitter.com/RadnorPD
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Миссисипский панцирник – один из видов крупных рыб семейства панцирниковых, распространенных в Северной и Центральной Америке.

Похожую на крокодила рыбу нашли в Миссисипи
Миссисипский панцирник – один из видов крупных рыб семейства панцирниковых

Мертвого миссисипского панцирника нашли в пруду в американском поселке Рандо Тауншип, штат Пенсильвания, сообщает телеканал 3 CBS Philly.
По данным местных властей, похожая на крокодила рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в слишком холодной воде.


Миссисипский панцирник – один из видов крупных рыб семейства панцирниковых, распространенных в Северной и Центральной Америке. Появилась в эоцене. Также известна под именем аллигаторовой щуки.
Обитают в основном в пресной воде, некоторые заходят в соленую или морскую. Часто греются у поверхности в спокойной воде и дышат атмосферным воздухом. Челюсти образуют «клюв», а тело заключено в броню из ромбовидной толстой чешуи. Прожорливые хищники с длинными рядами игловидных зубов. Миссисипский панцирник — одна из самых крупных пресноводных рыб: по оценкам специалистов, его длина может достигать трех метров при весе свыше 130 килограмм.

Ранее стало известно, что на пляже в окрестностях города Перт австралиец обнаружил необычное существо. Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.

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