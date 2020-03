Похожую на крокодила рыбу нашли в Миссисипи

Мертвого миссисипского панцирника нашли в пруду в американском поселке Рандо Тауншип, штат Пенсильвания, сообщает телеканал 3 CBS Philly.

По данным местных властей, похожая на крокодила рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в слишком холодной воде.

RARE FISH LOCATED IN RADNOR POND:

Radnor Township Animal Control was notified of a rare discovery in the pond at Fenimore Park this week. The Alligator Gar fish, commonly found in the Gulf of Mexico, was located by a township resident deceased. (1/2) pic.twitter.com/qjP7zOPEnY

