Биохимический анализ крови: о чем говорят показатели, рассказал врач из Бердска

Биохимический анализ крови — один из самых распространенных методов обследования.

— Этот анализ позволяет оценить работу организма, врач может заподозрить или опровергнуть то или иное заболевание, — объясняет бердский врач-терапевт Екатерина Мигулева.

Как готовиться

Биохимический анализ крови сдается утром, натощак.

Вечером накануне исследования избегайте тяжелых физических и эмоциональных нагрузок. Не употребляйте жирную пищу и алкоголь.

Что показывает анализ

В бланке биохимии фигурирует более 20 наименований. Вот основные из них.



Внутриклеточные ферменты: АЛТ, АСТ. Когда они повышаются — это говорит о том, что клетка страдает. Повышение свидетельствует о воспалительной патологии: гепатит, миокардит, инфаркт миокарда.

Общий белок

При его недостатке человек чувствует слабость. При нехватке альбумина появляются отеки. Повышение этого показателя свидетельствует о миеломной болезни — онкологическом заболевании.

Билирубин говорит о работе печени и желчевыводящих путей. Повышение может быть при гепатите или наследственной патологии — синдроме Жильбера. Снижение наблюдается, если человек придерживается вегетарианской пищи. При недостатке мясной пищи желчный пигмент вырабатывается мало.

Уровень глюкозы — чрезвычайно важный показатель для больных сахарным диабетом. Они регулярно его контролируют, чтобы не было резких скачков сахара. Если у вас избыточный вес, повышенное артериальное давление и плохая наследственность, его рекомендуется проверять ежегодно не менее одного раза. У детей гипогликемия возникает из-за низкокалорийного питания и больших промежутков между приемами пищи. Поэтому, дорогие мамочки, дети — активные существа, и дошкольника нужно кормить 4-5 раз в день.

Холестерин

— Мнение о том, что холестерин — враг человека, ошибочно. Его недостаток более опасен для здоровья, чем его избыток, — убеждена врач. На фоне блокировки работы гормонов может развиться бесплодие и ожирение.

Высокие показатели могут говорить о риске возникновения сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза, который впоследствии может привести к инфаркту и инсульту.

После 40 лет его рекомендуется сдавать ежегодно. Излишек холестерина напрямую связан с питанием. Если ваше утро начинается с бутерброда с ветчиной, днем вы обедаете жареной картошкой, а ужинаете гамбургером и колой не удивляйтесь, что показатели зашкаливают.

О белковом обмене говорят мочевина и креатинин.



Высокие показатели мочевины — это звоночек, что в работе мочевыделительной системы не все так хорошо. Ее переизбыток может стать осложнением в виде инфаркта миокарда и тромбоза вен. Он повышается у людей, в питании которых преобладает белок.

Калий и магний

Нехватка калия и магния проявляется в постоянной усталости, сердечной аритмии и судорогах. Этот элемент стимулирует ясность ума. Он понижается при приеме мочегонных и слабительных препаратах. Восполнить его можно не только медикаментозно, но и употребляя в пищу бобовые, цитрусовые, говядину и рыбу.

Кальций необходим для формирования костной ткани и зубов. Он играет важную роль в свертываемости крови. Его повышение может говорить о развитии опухолевого процесса или о проблемах с паращитовидными железами. Недостаток кальция при беременности грозит развитию патологии плода. Если вы заметили, что периодически чувствуете онемение рук и ног, ухудшение памяти и сна — самое время проверить наличие этого элемента в крови. В пожилом возрасте его нехватка может привести к остеопорозу, а, следовательно, повышенному риску перелома костей.

Важно! Результат анализов интерпретирует только врач. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.