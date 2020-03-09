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Закрыл от туристов Венецию, Римини, Милан короновирус в Италии. Почти 6000 человек болеют

00:04 09.03.2020 Фото: pixabay
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Правительство Италии подготовило проект указа, закрывающего до апреля выезд и въезд регион Ломбардия со столицей в Милане и 11 провинций на севере страны.

Закрыл от туристов Венецию, Римини, Милан короновирус в Италии. Почти 6000 человек болеют
Италия готовится запретить въезд в Милан и 11 провинций на севере страны

Правительство Италии подготовило проект указа, закрывающего до апреля выезд и въезд регион Ломбардия со столицей в Милане и 11 провинций на севере страны. Указ должен быть подписан и оглашен сегодня вечером. Число заболевших коронавирусом в стране приближается к 6 тысячам, пишет https://thebell.io
Согласно документу, с 8 марта до 3 апреля вводится запрет на выезд и выезд из региона Ломбардия со столицей в Милане и 11 провинций на севере страны — Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Эти регионы занимают более четверти севера страны.

Во всех перечисленных регионах на время карантина будут закрыты школы, музеи, культурные и спортивные центры (в том числе тренажерные залы), а также горнолыжные курорты. Все мероприятия в общественных местах будут отменены. Проведение гражданских и религиозных церемоний, в том числе похорон, — приостановлено.

Торговым центрам будет запрещено работать в выходные, а барам и ресторанам будет разрешено работать только при условии обеспечения расстояния в 1 метр между посетителями.

Число заболевших короавирусом в Италии в субботу составляло 5883 человека, умерли 223.

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