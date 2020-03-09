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Микрозаймы набрали мужчины России для подарков женщинам на 8 марта

13:45 09.03.2020 Фото: РИА Новости
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260 тысяч мужчин оформили займы на подарки к Международному женскому дню на сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей

Микрозаймы набрали мужчины России для подарков женщинам на 8 марта
Закредитованность россиян растет

Число микрозаймов на подарки к Международному женскому дню выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом, а больше всего таких займов было оформлено жителями Московского региона, Новосибирска и Красноярска, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«В преддверии 8 марта 260 тысяч мужчин оформили займы на подарки к Международному женскому дню на сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей. Напомним, что в прошлом году их было 250 тысяч на сумму 2 миллиарда рублей», — подсчитали эксперты. При этом больше всего займов оформили мужчины, живущие в Москве и Московской области, Новосибирске и Красноярске.
Ряд заемщиков, оформляющих займы в марте, часть суммы потратят на подарок, а вторую – на другие нужды, уточняют эксперты. А самыми распространенными подарками в этом году стали романтическое путешествие или свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, поход в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны. Среди же наиболее оригинальных подарков фигурируют дрель, строительные материалы, прыжок с парашютом, посещение пластического хирурга, ремонт в квартире, говорится в исследовании.

При этом, уже по данным компании Moneyman, в предпраздничную неделю средний размер ссуды заемщиков-мужчин составил 19,3 тысячи рублей. «Самыми щедрыми оказались мужчины, проживающие в Санкт-Петербурге — в этом регионе средняя сумма займов достигла 22,4 тысячи рублей, наиболее скромным в этом отношении оказалась Пермь с показателем 9,1 тысячи рублей», — сообщили агентству в микрофинансовой организации.
Впрочем, за каждым праздником всегда следуют будни. «Займы на подарки носят эмоциональный характер и, как правило, радость от его покупки проходит в дату первого платежа: «берёшь чужие, отдаёшь свои», — отмечает член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев. В итоге каждый третий россиянин, взявший микрозаём в микрофинансовой организации (МФО) на подарки, выходит на просрочку через два-три месяца, рассказал он агентству.
«При этом более 60% женщин негативно отнеслись к тому, что подарок был куплен в кредит, так как ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете и увеличить нагрузку на него», — подчеркнул эксперт.

Источник: РИА Новости

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