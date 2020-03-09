09.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Приостановил закупку валюты на 30 дней из-за обвала курса ЦБ

14:00 09.03.2020 Фото: pixabay
5 0

6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.

Приостановил закупку валюты на 30 дней из за обвала курса ЦБ
Валюта подрожала из-за падения нефти

Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Ранее сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар, 83, — за евро.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти»,— сообщили в Банке России. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. «Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности»,— подчеркнули в регуляторе.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

Источник: КоммерсантЪ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Грядет новый кризис?

Аноним, 09 марта 2020 14:30
Получается, что покупку приостановил, потому что не дурак, а продажу по новой завышенной цене продолжил, считая всех остальных дураками?
Михаил, 09 марта 2020 15:35
Нет. Приостановили покупку, чтобы не усугубить положение рубля из-за нехватки валюты на рынке. Скоро им потребуется вливать валюту из резервов, иначе рубль ждет катастрофа. Если они не станут продавать валюту, то тот же айфон, который сейчас вы еще можете купить за 20-30 т.р. завтра и за 40 т.р. не купите. Поэтому мы как потребители наоборот должны радоваться тому, что они прекратили покупать валюту.
Михаил, 09 марта 2020 15:27
Готовьтесь к обвалу и доллару по 80+. Проще говоря - будет тоже самое, что в 2008,2014 году, если не хуже. Бешеный рост цен, инфляция 15-20%, сильное падение реальных доходов населения, хотя куда еще падать... Мы думали, что нам сейчас плохо живется, через неделю будет всё намного хуже.
Аноним, 09 марта 2020 15:43
Надо же деньги перед выборами едрисне где-то брать. На соц выплаты которые на каждом углу пиарят. Получите, распишитесь
Михаил, 09 марта 2020 16:24
Если смотреть на картину в общем, то они потеряют миллиарды долларов от падения цен на нефть. А если более детально, то в этом есть и выгода для власть имущих. За последние годы у них накопилось очень много валюты, её нужно продать, но если просто так ее выкинуть на рынок, то рубль очень сильно укрепится, а им это вообще не нужно. Соответственно им нужно было создать дефицит валюты на рынке, чтобы потом можно было распродать накопленное, что они и сделали, когда отказались сокращать добычу на встрече ОПЕК+. Теперь они свободно могут выкидывать валюту на рынок и преподносить это как необходимые меры для поддержания устойчивости курса рубля. Другого логического объяснения их поступку я вообще не вижу. Вот только от всех их махинаций опять пострадает население, и это очень печально...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
18:00 09-03-2020
Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России 1
17:44 09-03-2020
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
17:30 09-03-2020
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
17:15 09-03-2020
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко
17:00 09-03-2020
Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко
"Нормальное лето" пообещали России. +27 градусов и минимум дождей
16:45 09-03-2020
Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России
16:30 09-03-2020
Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России
В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт
16:15 09-03-2020
В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт
Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть 7
16:00 09-03-2020
Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть
В завидной форме: рацион Путина, Трампа и Меркель сравнили эксперты
15:45 09-03-2020
В завидной форме: рацион Путина, Трампа и Меркель сравнили эксперты