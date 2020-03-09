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Гуляла возле дома: труп 7-летней девочки искали всем миром в Твери

14:15 09.03.2020 Фото: Tverigrad.ru
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Следственный комитет возбудил уголовно дело.

Гуляла возле дома: труп 7 летней девочки искали всем миром в Твери
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В рамках возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено ее тело.

Как сообщалось ранее, 8 марта 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день​ девочка 2013 года рождения, проживающая в​ селе Чамерово Весьегонского района Тверской области,​ направилась гулять на улицу рядом со своим домом, и безвестно пропала.

Сегодня в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Tverigrad.ru

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