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Пельмени из улиток начали продавать в России

14:45 09.03.2020 Фото: pixabay
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Благодаря новому оборудованию в будущем бизнесмен планирует производить около 60 тонн улиток, что в 10 раз больше, чем в этом году.

Пельмени из улиток начали продавать в России
Пельмени и улиток готовятся завоевать рынок

Ферма по разведению виноградных улиток в «ЭкоДеревушке» под Коломной изготавливает пельмени из мяса моллюсков уже больше года. Для того чтобы увеличить производство необычного деликатеса и поставить его на поток, владельцы закупили новое оборудование.
Необычный вид продукции – пельмени из мяса улитки – фермер выпускает чуть больше года. Начинка, отмечу, состоит не из фарша, а из целой улитки. На данный момент на ферму поступает новое специализированное оборудование для увеличения объемов производства продукции, которая будет поступать в продажу в замороженном виде», – приводятся слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина на сайте правительства Московской области.

Первых 300 улиток фермер Сергей Балаев купил в Крыму, но теперь их количество увеличилось настолько, что он измеряет моллюсков по весу. Благодаря новому оборудованию в будущем он планирует производить около 60 тонн улиток, что в 10 раз больше, чем в этом году.

По словам Балаева, он содержит улиток в обычных вольерах из сеток. В корм идут листья, личинки, трава, овощи и злаки.
Помимо изготовления необычных пельменей, моллюсков продают оптом и в розницу не только любителям деликатесов, но и рестораторам, а также просто желающим разводить улиток.
«Подмосковная улитка стоит 500 рублей за килограмм, в три раза дешевле импортных. В килограмме примерно 40–70 моллюсков, в зависимости от размера. В ресторане порядка 10–12 улиток обойдется в тысячу рублей», – отметил Разин.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Будете покупать пельмени из улиток?

Гость, 09 марта 2020 15:04
Китайса вот поели летучих мышей - и нате! Коронавирус!
Аноним, 09 марта 2020 15:05
Вапрос главпопу: Можно ли в православной стране помимо моллюсков есть насекомых?
И когда лучше это делать - в постные или непостные дни. Не считается ли это грехом и что говорит библия по этому поводу.
Там кажется только про копытных животных была речь.

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