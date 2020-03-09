09.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

22 человека остаются под завалами карантинного центра коронавируса в Китае

15:15 09.03.2020 Фото: Lin Shanchuan / Keystone Press Agency / Global Look Press
0

Всего под завалами находился 71 человек, 49 из них уже извлекли.

22 человека остаются под завалами карантинного центра коронавируса в Китае
Под завалами оказался 71 человек

Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля остаются 22 человека, спасательная операция продолжается. Об этом сообщает местное издание National Business Daily со ссылкой на данные властей города.

«В настоящее время 22 человека [из 71] все еще разыскиваются [под завалами] спасателями», — говорится в сообщении.

Здание отеля обрушилось 7 марта. По данным NBD, всего под завалами находился 71 человек, 49 из них уже извлекли, девять человек скончались. Как передает другой местный портал JCRB, число жертв обрушения увеличилось до десять человек. Телеканал CGTN ранее сообщал о 50 человек, извлеченных из-под завалов.

Отель превратили в карантинный центр для тех, у кого подозревают на наличие нового типа коронавируса, и тех, кто тесно контактировал с больными.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Всех спасут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
18:00 09-03-2020
Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России 1
17:44 09-03-2020
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
17:30 09-03-2020
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
17:15 09-03-2020
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко
17:00 09-03-2020
Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко
"Нормальное лето" пообещали России. +27 градусов и минимум дождей
16:45 09-03-2020
Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России
16:30 09-03-2020
Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России
В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт
16:15 09-03-2020
В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт
Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть 7
16:00 09-03-2020
Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть
В завидной форме: рацион Путина, Трампа и Меркель сравнили эксперты
15:45 09-03-2020
В завидной форме: рацион Путина, Трампа и Меркель сравнили эксперты