Сиамскую кошку вытащили из реки спасатели в Москве

Кошка оценила действия спасателей

Спасатели станции «Крымский мост» спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» спасли сиамскую кошку, которая оказалась в реке Москва и не могла самостоятельно выбраться на берег. Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутек», — говорится в сообщении пресс-службы

Источник: РИА Новости