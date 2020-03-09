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Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть

16:00 09.03.2020 Фото: pixabay
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Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара

Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из за падения цен на нефть
Доллар резко дорожает

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).

«Курс доллара на рынке Forex не всегда точно соответствуют курсам рубля на Мосбирже, но тем не мене ситуация для рубля очень печальная. Обвал цен на нефть на 30% за день это очень печально, потому что если цены на нефть задержатся вблизи отметки 30 долларов за баррель несколько недель — это означает курс 80-85 рублей за доллар», — считает Верников.

«Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся», — добавляет он.

Кроме того, иностранные инвесторы, присутствующие на российском рынке, очень чувствительны к нефтяным ценам, поэтому рекордная доля иностранных инвесторов в ОФЗ — почти 34% — обернется массированными продажами российских госбумаг и дополнительным давлением на рубль, поэтому в прежний коридор 63-67,5 рубля доллар вернется не скоро, уверен Верников.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Когда подорожает нефть?

Аноним, 09 марта 2020 16:44
ну а чего ж вы хотите...Россия сегодня - страна Третьего мира, периферия мирового капитализма. Что значит - мы первыми будем входить во все мировые и региональные кризисы, последними будем из них выходить, их протекание и последствия для нас будут гораздо более тяжелыми, чем для ведущих стран этой мировой системы. Выход, конечно, есть - нужно создавать систему, принципиально отличную от мировой капиталистической. Выходить из системы мирового капитализма - и тогда его противоречия и проблемы нас касаться не будут. Конечно, у нас появятся свои собственные противоречия, и возможно, ничуть не менее острые - но это будут наши противоречия, которые мы будем решать сами, которые будут зависеть от нас, а не от кого-то еще. Советский Союз, кстати, в 30 годы это прекрасно продемонстрировал - мы даже не заметили Великую депрессию просто потому, что мы уже вышли в тот момент из той системы.
Аноним, 09 марта 2020 17:09
Господи, да надо просто перестать воровать, пилить и делить, преследовать за убеждения, воевать с соседями, а вместо это делать хоть ЧТО-ТО полезное...

Но это всё, конечно, слишком сложно. Да и лениво. Поэтому будем трындеть про капитализмы, марксизмы-ленинизмы, противоречия в производительных силах... И потребуем ещё оплату за этот трындёжь. Ну а как же? Возродим парторгов-косморгов, пионерию-космомолию... Сейчас комсомольцы вон в церквях все - так призовём их обратно! ТакЪ победимЪ...
Михаил, 09 марта 2020 17:17
Вы предлагаете нам закрыться от всего остального мира, как это было при СССР? Как ваш воспаленный мозг себе это представляет? Это не возможно сделать без огромного ущерба для страны и населения. Вы просто представьте на мгновение, что исчезнут все зарубежные препараты из аптек, и не только зарубежные, но и нашего производства с использованием сырья из-за границы. Представьте, что у вас сломалось японское авто, но вы не можете купить запчасти. Как вы вообще себе представляете уход с мирового рынка?
Поросёнок Пётр, 09 марта 2020 16:49
Как говорил наш гениальный нефтяной менеджер Игорь Иванович Сечин в 2014 году в интервью агентству Bloomberg....«С учетом того что зрелые месторождения, которые эксплуатируются сейчас в мире, являются убывающими, эта нефть является высокотехнологичной. Безусловно, рынок должен будет предложить такую цену, которая оправдает наши инвестиции. Думаю, что через пять‒семь лет можно будет говорить и о $140, и о $150 за баррель. Но время покажет», – сказал Сечин.
Время показало всю гениальность Игоря Ивановича.
Напомню, за его гениальность мы ему платим зарплату 5 000 000 рублей в день (!).
венгерка, 09 марта 2020 17:06
Не дай Бог, переманят нашего эффективного менеджера! Предлагаю ему выписать самому себе премию в размере пары окладов, за стрессовые условия. И ответственные переговоры с ОПЕК!
Аноним, 09 марта 2020 17:45
"Советский Союз, кстати, в 30 годы это прекрасно продемонстрировал - мы даже не заметили Великую депрессию просто потому, что мы уже вышли в тот момент из той системы"...Если вы по недосмотру/малолетству не в курсе, то СССР во II половине 80-х рухнул как раз в результате аналогичной акции саудитов. Цена упала, поступления упали. Заначки не было, груз государственных обязательств огромен. Далее- заимствования у Запада, политические уступки и т.д.
Аноним, 09 марта 2020 17:48
Либеральный Поросёнок и вечно обиженная венгерка, вероятно, плохо представляют себе последствия для себя любимых.

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