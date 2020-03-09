Ситуация очень печальная: подорожает до 85 рублей доллар из-за падения цен на нефть

Доллар резко дорожает

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).

«Курс доллара на рынке Forex не всегда точно соответствуют курсам рубля на Мосбирже, но тем не мене ситуация для рубля очень печальная. Обвал цен на нефть на 30% за день это очень печально, потому что если цены на нефть задержатся вблизи отметки 30 долларов за баррель несколько недель — это означает курс 80-85 рублей за доллар», — считает Верников.



«Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся», — добавляет он.

Кроме того, иностранные инвесторы, присутствующие на российском рынке, очень чувствительны к нефтяным ценам, поэтому рекордная доля иностранных инвесторов в ОФЗ — почти 34% — обернется массированными продажами российских госбумаг и дополнительным давлением на рубль, поэтому в прежний коридор 63-67,5 рубля доллар вернется не скоро, уверен Верников.

Источник: РИА Новости