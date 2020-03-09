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В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт

16:15 09.03.2020 Фото: pixabay
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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

В июне прекратится распространение смертельного коронавируса, заявил эксперт
По последним данным, от коронавируса умерли более 420 человек

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая- ред.) на импорт», — заявил Чжун Наньшань, выступление которого транслировала газета Шенмин шибао.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, жертвами болезни в Китае уже стали 3119 человек.

Источник: РИА Новости

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