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Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России

16:30 09.03.2020 Фото: pixabay
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Количество пробитых самозанятыми чеков через приложение «Мой налог» составляет более 58 миллионов.

Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России
Таксисты- самые активные самозанятые

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Следом идет сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. Средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (налоговый режим для самозанятых граждан) сейчас доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну.

Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков через приложение «Мой налог» составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.

Источник: РИА Новости

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