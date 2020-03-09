Таксисты чаще других регистрируются самозанятыми в России

Таксисты- самые активные самозанятые

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Следом идет сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. Средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (налоговый режим для самозанятых граждан) сейчас доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну.

Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков через приложение «Мой налог» составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.

Источник: РИА Новости