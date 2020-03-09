«Нормальное лето» пообещали России. +27 градусов и минимум дождей

На остановке «Зима-лето» на ул. Лунной Бердска нет освещения и мешает ограждение

Температура предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, заявил в беседе с «Российской газетой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об том, как он пояснил, свидетельствуют долгосрочные расчеты. Новейшую технологию синоптик использовал в конце августа 2019 года при составлении прогноза на зиму. Тишковец пояснил, что за четыре месяца до зимы стало понятно, что она будет одной из самых теплых.

«Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», — рассказал синоптик.



Общий фон летом на большей части европейской территории России будет теплее многолетних значений на один-два градуса. Тишковец пояснил, что средняя температура Русской равнины плюс 20-25 градусов.

«Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», — отметил он. Все, что выше плюс 27 градусов — стресс для организма, подчеркнул синоптик.

По его словам, жители центра уже давно не видели нормального лета: без экстремальных дождей и жары. Нынешнее лето, как он отметил, напомнит россиянам о нем. Тишковец пояснил, что все время +27 градусов не будет. При этом, по его словам, «никто не отменял ливни, грозы и град». Кроме того, он допустил возможность ураганов, что является «нормальной историей для лета».

Источник: РИА Новости