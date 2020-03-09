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Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко

17:00 09.03.2020 Фото: РИА Новости
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Причину развода она назвала банальной.

Пошутила о разводе с Петросяном юмористка Елена Степаненко
Степаненко назвала компот причиной развода

Артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему. Об этом она рассказала во время своего концерта «Ирония весны».
«А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене Елена Степаненко», — иронично представила юмористка саму себя.

«Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», — добавила Степаненко.

Причину развода она назвала банальной.
«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! < ...> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится», — подытожила артистка.
Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.

Источник: РИА Новости

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