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Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области

17:15 09.03.2020 Фото: 7info.ru/
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Мотивы нападавшей пока неизвестны, полиция проводит проверку.

Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
Школьница получила травмы и пожаловалась в полицию

В станице Тацинской Ростовской области взрослая женщина набросилась на улице на 13-летнюю девочку. Всё происходящее сняли на видео очевидцы, сообщает Donday

Инцидент случился в субботу, 7 марта. Школьница шла с подругой по улице и в этот момент на неё набросилась женщина. Мотивы нападавшей пока неизвестны, полиция проводит проверку.

На записи можно заметить, что в драку вмешался мужчина. Он сначала грубо отшвырнул на асфальт подругу пострадавшей девочки, а затем оттащил несовершеннолетнюю от женщины.

После драки на лице школьницы остались травмы.

Источник: 7info.ru/

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