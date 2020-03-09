Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге

Отношения полицейского и ребенка длились полгода

В среду, 4 марта, в Екатеринбурге задержали 35-летнего сотрудника ДПС, который занимался сексом с 12-летней девочкой. Половые отношения взрослого мужчины и ребенка продолжались полгода, сообщает Е1.RU.

«Должностное лицо, о котором идет речь, с позором уволено из системы МВД. Кроме того, начальником главного управления МВД России по Свердловской области генералом Александром Мешковым по данному ЧП назначено проведение служебной проверки в отношении всех непосредственных руководителей подозреваемого», — сообщил изданию начальник пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых.

Позже мать девочки рассказала изданию 66.ру, что сексом с ней занимался не только сотрудник ГИБДД, но и его приятель, работавший в торговом центре. Оба мужчины снимают комнаты в общежитии, где живут женщина и ее дочь.

«Он втерся в мое доверие. Она безотцовщина, называла его дядей Сережей, он заменил ей отца, она постоянно с ним общалась, и он начал ее соблазнять, говорить про любовь-морковь. Однажды он с похмелья лежал, говорит: «Помоги мне». Помогла вот. Я их потом на кухне поймала, когда он ее целовал. Ремнем хлестанула один раз, и она мне все рассказала. Говорит, все было взаимно», — рассказала мать девочки Кристина.

Она написала заявление в полицию месяц назад, сотрудника торгового центра задержали сразу, а через сотрудника ГИБДД пытались некоторое время выйти на других возможных жертв.

«Они вдвоем спаивали ее не раз, угощали пивом и кальяном. А ребенку много ли надо? В выходные пил коньяк, пьяный за рулем гонял. У него здесь часто бывали малолетки» — пересказала мать слова дочери.

Сейчас с девочкой работают психологи, она призналась, что чувствует вину из-за того, что «сдала» мужчин. Мама школьницы работает пекарем и называет себя бизнесменом. Ее предыдущий муж-алкоголик, иногда он заходит в общежитие, чтобы переночевать, а нынешний его избивает.

Источник: om1.ru