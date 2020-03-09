Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое

По словам представителя ГУМВД, пострадавшие — семья, водитель в момент ДТП был один в машине.

ДТП произошло неподалеку от Воронежа

Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

«Накануне в 23:30 в Павловском районе села Воронцовка на улице Мостовой 28-летний водитель автомашины ВАЗ-211, местный житель, допустил съезд на обочину, совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, водитель, по предварительным данным, был пьян и не справился с управлением.



«В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм скончались. Также в медицинское учреждение с различными травмами доставлены пешеходы — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток», — сообщает полиция.

По словам представителя ГУМВД, пострадавшие — семья, водитель в момент ДТП был один в машине.

По факту происшествия проводится проверка.

Источник: РИА Новости