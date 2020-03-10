09.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

03:07 10.03.2020 Фото: www.pexels.com
0

Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 65 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск».  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой родной старший брат Иван, нашего папу зовут Юрий Самусь

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем фото! Порадуйте своих близких!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВдовы погибших в Чечне: чтобы кормить детей, в начале 1990-х годов пошли в спецназ лучшие мужчины Бердска 16
03:35 10-03-2020
Вдовы погибших в Чечне: чтобы кормить детей, в начале 1990-х годов пошли в спецназ лучшие мужчины Бердска
Какие женские имена привлекают мужчин? Узнай их имена! Их всего три 29
03:35 10-03-2020
Какие женские имена привлекают мужчин? Узнай их имена! Их всего три
БердскЧто происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска 23
03:18 10-03-2020
Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
03:07 10-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта 15
03:00 10-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта
БердскКороткая неделя: Отдыхать с 7 по 9 марта из-за 8 марта будут жители Бердска 1
18:15 09-03-2020
Короткая неделя: Отдыхать с 7 по 9 марта из-за 8 марта будут жители Бердска
Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
18:00 09-03-2020
Сбил семью с детьми на обочине водитель в Вороженской области. Погибли двое
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России 7
17:44 09-03-2020
Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
17:30 09-03-2020
Полгода насиловал 12-летнюю девочку сотрудник ДПС в Екатеринбурге
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области
17:15 09-03-2020
Жестоко избила школьницу на улице женщина в Ростовской области