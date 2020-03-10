Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта

Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей.
11 марта: хорошее время для посадки роз, различных луковичных и клубневых растений.
13 марта: один из самых лучших дней для посева любых растений.
14 марта: день хорош для посадки многих семян и корнеплодов.
15 марта: подходящее время для удобрения почвы.
16 марта: можно сеять зелень, лук и чеснок, а также бобовые.
18 марта: в этот период позволительно заниматься теми же действиями, что и в предыдущий, к тому же можно посеять семена овощных культур.
19 марта: не стоит заниматься садово-огородными делами.
20 марта: день подходит для работ в саду (обрезать деревья, вносить удобрения, обрабатывать растения от вредителей).
Источник: rsute.ru
Нет
Помидоры. Взошли перцы и баклажаны, гвоздика Турецкая.
Помидоры. Взошли перцы и баклажаны, гвоздика Турецкая.
Томаты
Перец,баклажаны
Посажу томаты на рассаду
Томаты, астры, бегонию
Вы для какого региона статьи выпускаете?
Капусту и томат планирую посадить.у нас ещё зима