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Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска

14:05 10.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Земля, включающая прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды «для благоустройства и строительства набережной» бизнесмену Александру Илющенко. Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года. Виновному грозит до 16 лет тюрьмы.

Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
Жители Бердска мечтают о набережной
Сюжет: Земля Бердска
Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска

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Направил запрос в прокуратуру Бердска «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой рассказать, что происходит с землей Бердска. А именно — набережной, которая находится в аренде у бизнесмена Александра Илющенко. Отвечая на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин сообщил, что территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом ОМВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч.З, 159 ч.4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

— Указанное уголовное дело в настоящее время находится в производстве следователя следственного отдела ОМВД России по г.Бердску. Дополнительно сообщаю, что в соответствии со ст.38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следователь является должностным лицом, осуществляющим предварительное следствие по уголовному делу. Он уполномочен возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему производству, самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, — ответил сегодня, 6 марта, заместитель прокурора Бердска Василий Калиниченко.

Напомним, 19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны.

В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. В аренде земельных участков на Бердском заливе, где находятся пристань, бассейн и другие постройки, предпринимателю отказали. Но вскоре он представил техплан, по которому данные участки входят в единый неделимый комплекс с центром «Лесная сказка».

— Обращение поступило 21 февраля. Доводы, изложенные в обращении, проверяются, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак.

Тогда депутаты единогласно проголосовали за инициативу. Но спросили у помощника прокурора Бердска: какие действия по данному факту проводит прокуратура города. Как оказалось, прокурор Бердска инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года. Прокуратура усмотрела признаки уголовного дела в этой истории.

— Мы хотим зайти в программу «Комфортная городская среда» и сделать набережную для горожан. Муниципальную. Нам многое непонятно в создавшейся проблеме. Разрешенное использование участков разное, участки были в аренде. В аренде отказали. Как можно было земельный участок, аренда которого закончилась, объединить в единый комплекс и оформить его, — говорила в декабре 2019 года депутат Елена Белова.

Напомним, бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под «Бердский острог» Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.

Член КПРФ и бывший программист из СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. 30 апреля 2013 года Потапов был задержан за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В счет погашения штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. 6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2015-го облсуд подтвердил приговор, а в апреле 2016-го суд кассационной инстанции тоже оставил вердикт без изменения. Аналогичное решение принято и по жалобам сообщника Потапова — экс-замглавы Владимира Мухамедова. Его приговор также оставлен без изменений. За пособничество во взятках Мухамедов получил 9 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Справка

УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,
-наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

От редакции: В данный момент в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск ИП Александра Петровича Илющенко. В качестве ответчиков выступают Издательский дом «БукЪвица» и депутат Елена Белова. Бизнесмен оспаривает в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.



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От редакции

Найдут виновного в хищении земли?

Аноним, 06 марта 2020 13:14
Больше крыльями машете, Илющенко как был хозяином так и останется
Юрий Шпедт, 06 марта 2020 13:28
Попадает Илющенко на зону, а там Потапов в паханах ходит!!!
Вот это будет кино! Важнейшей для нас из искусств...
Аноним, 06 марта 2020 14:34
Ага методист в библиотеке пахан
Аноним, 06 марта 2020 13:32
НВР:
Найти то найдут да что толку,воз на месте и останется если под федеральную программу не попадет.
Михаил, 06 марта 2020 14:13
Не в коем случае не защищаю Илющенко, но такая картина по всей стране - если что-то нужно власти, то просто заводят уголовные дела и отнимают всё. Когда давали ему землю в аренду, то скорее всего гарантировали, что продлят, поэтому он и начал там строительство. А теперь, года запахло хорошими деньгами по программе "Комфортная городская среда", где они могут и себе тяпнуть деньжат, то сразу решили все отнять. Если бы не эта программа, то уверен на 100%, что тот же Шестернин говорил бы - какой хороший Илющенко, обустраивает набережную, мы ему так благодарны, а то пришлось бы самим всё делать. В такой стране мало кто захочет создавать бизнес, так как могут отжать его в любое время. Многие, кто реально мог что-то сделать для страны валят за бугор, где суд и правоохранительные органы работают на людей, а не обслуживают власть и их друзей олигархов.
Гость, 07 марта 2020 00:18
То, что картина по всей стране - к этому случаю отношения не имеет. Зарвался человек, думает что взял в аренду, а теперь земля его.
Аноним, 07 марта 2020 00:51
"Обустраивает набережную..."!!! Это сарказм, я надеюсь. Там даже никто не начинал ее обустраивать. У Илющенко даже мысли, видимо, такой ни разу не возникло. Либо у него совершенно иное видение набережных, чем у остальных людей на планете
Аноним, 07 марта 2020 10:49
Гость, ну так пусть продляют аренду без права выкупа, никто не говорит о том, чтобы земля перешла ему в собственность. Это как с частной землёй по ул.Первомайской, когда власти было выгодно - они продали землю, чтобы владельцы сами убирали территорию, вывозили снег, делали парковки и т.д. за свой счет, сэкономили на этом за всё время не один десяток миллионов. А теперь, когда им понадобилось попасть в программу, то начали требовать отдать им эту землю бесплатно, разве это справедливо? Вы просто далеки от этого, вам сложно понять всю картину происходящего, вы это всё поймете только когда лично вас коснется. Я прекрасно понимаю Илющенко, он вложил кучу денег в эту землю, а теперь у него решили это всё забрать за спасибо. Люди, чьи дома по новому ген.плану попадают под снос прекрасно понимают о чем я.
Гость, 07 марта 2020 11:16
Аноним, ничуть не далёк. Просто пример - у нас в доме огромный подвал. Мы его отдали управляющей компании под офис. Директор туда действительно вложился, но наобещал нам с три короба, а выполнять пока не торопится. Мы ещё какое-то время потерпим (2-3 года), а потом всё зависит от того, насколько он исполнит обещанное. Если не сделает многого - я лично на уши весь дом подниму и выгоню его.
Надо сказать, что хотя он пока мало что делает ремонта, но квартплату он не ломит, и должников в доме много, это тоже надо учесть.
И это - нормально.
Аноним, 07 марта 2020 12:39
Какую кучу вы за квартирку больше платите чем он за весь берег.
Вот рядом есть яхт клуб, любо дорого посмотреть, все ухоженно, газоны , песок, красота и порядок. А возле теплоходов помойка, глина вперемешку с мусором и золой.
Эрвин, 06 марта 2020 14:25
"Хватит кошмарить бизнес" (с) ВВПутин. Что касается Илюшенко то тут со стороны похоже на вымогательство взятки.Власть ставит заслоны , вымогая взятку с бизнеса. Не утверждаю , а говорю как выглядит со стороны. Но удивляться не приходится, так как Россия так живет не один век.
Аноним, 06 марта 2020 19:28
"...территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной»..."
Сам-то думай, что пишешь!
Аноним, 06 марта 2020 21:36
Да, если учесть, что стоило замутить обращение в генпрокуратуру в декабре, и сразу выясняется, что уже с мая есть дело?!
Аноним, 06 марта 2020 14:32
НВР:
Нет.
Возможно опять кто то за взятку сядет. Схема то отработанная.
Михаил, 06 марта 2020 15:41
Надею это будет Шестернин и Захаров. Сколько при них было скандалов не сосчитать. Но почему-то они не только на свободе, но и до сих пор управляют городом.
Аноним, 06 марта 2020 14:54
Давно пора...
Аноним, 06 марта 2020 14:57
..."тебя посодют,а ты не воруй..."
Е.В.Белова, 06 марта 2020 16:54
Если бы Илющенко построил и передал набережную в муниципальную собственность ,я бы первая сказала, что он молодец. Потому, что в договоре 2005г. года земля предоставлялась для строительства и благоустройства набережной! В 2013г. права по договору перешли ему. И где наша муниципальная набережная?. Да, теперь есть такая возможность по федеральной программе построить набережную. И есть возможность по федеральной программе расширить дорогу и сделать нормальный тротуар. Но этого не случится, если Илющенко по схеме НКО выкупит ее!
Михаил, 06 марта 2020 17:53
"Если бы Илющенко построил и передал набережную в муниципальную собственность ,я бы первая сказала, что он молодец."
В смысле? Построил за свой счет набережную стоимостью десятки, а то и сотни миллионов и просто так передал в муниципальную собственность? У вас там вообще "крыша" протекла? Белова, давайте я вам к примеру дам гектар земли, причем не просто дам, а сдам в аренду, а вы мне ее вернете через 10 лет полностью застроенную коттеджами? Как вам такая идея?
Аноним, 06 марта 2020 17:59
"Лесную сказку" собственность БРЗ, городу!!! К 1-му маю
Михаил, 06 марта 2020 18:25
""Лесную сказку" собственность БРЗ, городу!!! К 1-му маю"
И будет там через несколько лет такая же разруха как и во всех муниципальных учреждениях нашего города. Зайдите рядом на Попова 10 в больницу, посмотрите на это убожество, вот то же самое будет с "Лесной сказкой", я не уверен, что кто-то захочет отдыхать в таком месте.
Андрей, 08 марта 2020 10:56
Где вы раньше были подписывая договор ,у вас что юр.отдел делает?зарплату только получает?как можно так бездарно составлять договора?где прописана ответственность и санкции?Молодцы! А сейчас руками разводите .
Юрий Шпедт, 06 марта 2020 17:06
Мне не верят. Но Ленин то не обходил библиотек... А,смотри, как по миру пустил денежные мешки России!
Аноним, 06 марта 2020 18:19
Лучше бы проверили куда эти катамараны сливают канализацию
Аноним, 06 марта 2020 19:36
Что-то пахнет от этой истории голубиным пометом. Чтобы наши депутаты просто так прозрели внезапно. Ага ага
Аноним, 06 марта 2020 20:00
За Селигером уже расчистили поле, две березовые рощи и аварийные дома на огнеупорной.
Орнитолог, 09 марта 2020 11:31
Очень точно приметили!
Аноним, 06 марта 2020 20:27
А зачем давал взятку Потапову за землю? Она всё равно у него оказалась
Аноним, 06 марта 2020 21:45
А может Потапов поверил на слово, а со взяткой кинули?
Аноним, 06 марта 2020 22:43
Потапов молодец ...
... агнец наш коммунистический ...
Гвоздь, 08 марта 2020 23:47
А затем, что ему приказали. Под угрозой посадки его самого за былые грехи. Задача была из Москвы посадить мэра-коммуниста, задачу выполнили.
Аноним, 09 марта 2020 12:30
Вопрос собкора: - Сколько стоит снять неугодного мэра-коммуниста в Бердске?
Ответ оппонента: - Всего каких-то 3 миллиона виртуальных или рублей или рублей от фальшивомонетчиков, которые никто в суде так и не предъявил в качестве вещдоков. И экспертизы на подлинность по ним тоже не было.
Житель, 07 марта 2020 14:24
Недалёкий предприниматель и такая-же администрация.
Один хапанул и не смог прожевать, а администрация настолько колхозна и непрофессиональна, что не может защитить интересы граждан.
Подают тупейшие иски - самим не стыдно?
Вот все ругают законы и строй в РФ а дело не в них, дело в тупости людей, которые не способны делать то за что взялись .

Один построил не то что разрешили, а другой не может воздействовать - придумали извращённый способ через возбуждение дела.
Что может быть проще если договор нарушил - возмести вред, равный стоимости строительства набережной.
аноним, 08 марта 2020 10:59
,,Респект" юристам администрации
Просто житель, 07 марта 2020 15:12
Вся наша жизнь-ИГРррА!
Аноним, 07 марта 2020 16:02
Чтоб построить набережную то надо много умных людей позвать.
А он только бани из бруса построил и то не достроил видимо с гастарбайтерами не рассчитался.
Илья, 08 марта 2020 11:00
А что он в сибиряке стройку бросил?
Аноним, 07 марта 2020 16:03
Вы тут нам набережной и Илющенкой голову не морочьте. С тьрьмой то что порешали?
Аноним, 07 марта 2020 17:05
Весь город говорит - Да.
Это очень важно, чтоб люди исправлялись работой и получали за работу деньги, кормили детей, создавали семьи, и расширяли население города.
Джони, 07 марта 2020 18:06
В апреле сего года приезжает в Новосибирск генеральный прокурор, он будет вести приём предпринимателей, которых "кошмарит власть". Кое-кто наверное запишется на данный приём. Запасаюсь попкорном.
Гость, 07 марта 2020 21:44
По санитарной рубке леса надо к генпрокурору идти! Как раз сегодня был сюжет на "Россия-1" про "санитарную рубку" в Томской области! Там всю шайку накрыли сотрудники ФСБ с СК РФ. Сначала тоже на местах "не видели"!
Аноним, 07 марта 2020 22:02
Кармический возврат неизбежен...
Аноним, 08 марта 2020 08:54
Читаю статью 159 Уголовного кодекса РФ и не могу понять, откуда "до 16 лет тюрьмы" редакция взяла. Путем сложения наказаний в частях статьи? :) Или это вместе с Потаповым общий срок? :)
igk63, 08 марта 2020 23:43
Да.яПутем сложения.
Аноним, 08 марта 2020 20:47
Потапова на свободу, а этот пусть за него досиживает
Аноним, 10 марта 2020 11:03
Ну, с какой это радости???
Аноним, 08 марта 2020 23:42
Набережная в Бердске могла быть как в Геленджике.Конечно не 15км но 5 точно.Реально было построить при СССР.Сейчас Может только Голубев.Да и то ему это не нужно
Аноним, 09 марта 2020 10:09
Александра Илющенко - в тюрьму на 10 лет!!!
Аноним, 09 марта 2020 10:13
Прокуратура будет проводить проверки и возбуждаться от работы Илющенко будучи в должности председателя антикоррупционного комитета областной думы НСО?
А вдруг это один из подпольных захарченко-миллиардеров?
Аноним, 10 марта 2020 11:02
Аноним от 10.13
Не возбуждайтесь заранее

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