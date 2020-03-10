Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска

Земля, включающая прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды «для благоустройства и строительства набережной» бизнесмену Александру Илющенко. Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года. Виновному грозит до 16 лет тюрьмы.

Жители Бердска мечтают о набережной

Направил запрос в прокуратуру Бердска «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой рассказать, что происходит с землей Бердска. А именно — набережной, которая находится в аренде у бизнесмена Александра Илющенко. Отвечая на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин сообщил, что территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом ОМВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч.З, 159 ч.4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

— Указанное уголовное дело в настоящее время находится в производстве следователя следственного отдела ОМВД России по г.Бердску. Дополнительно сообщаю, что в соответствии со ст.38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следователь является должностным лицом, осуществляющим предварительное следствие по уголовному делу. Он уполномочен возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему производству, самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, — ответил сегодня, 6 марта, заместитель прокурора Бердска Василий Калиниченко.

Напомним, 19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны.

В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. В аренде земельных участков на Бердском заливе, где находятся пристань, бассейн и другие постройки, предпринимателю отказали. Но вскоре он представил техплан, по которому данные участки входят в единый неделимый комплекс с центром «Лесная сказка».

— Обращение поступило 21 февраля. Доводы, изложенные в обращении, проверяются, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак.

Тогда депутаты единогласно проголосовали за инициативу. Но спросили у помощника прокурора Бердска: какие действия по данному факту проводит прокуратура города. Как оказалось, прокурор Бердска инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года. Прокуратура усмотрела признаки уголовного дела в этой истории.

— Мы хотим зайти в программу «Комфортная городская среда» и сделать набережную для горожан. Муниципальную. Нам многое непонятно в создавшейся проблеме. Разрешенное использование участков разное, участки были в аренде. В аренде отказали. Как можно было земельный участок, аренда которого закончилась, объединить в единый комплекс и оформить его, — говорила в декабре 2019 года депутат Елена Белова.

Напомним, бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под «Бердский острог» Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.

Член КПРФ и бывший программист из СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. 30 апреля 2013 года Потапов был задержан за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В счет погашения штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. 6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2015-го облсуд подтвердил приговор, а в апреле 2016-го суд кассационной инстанции тоже оставил вердикт без изменения. Аналогичное решение принято и по жалобам сообщника Потапова — экс-замглавы Владимира Мухамедова. Его приговор также оставлен без изменений. За пособничество во взятках Мухамедов получил 9 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Справка

УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —



наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

-наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

От редакции: В данный момент в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск ИП Александра Петровича Илющенко. В качестве ответчиков выступают Издательский дом «БукЪвица» и депутат Елена Белова. Бизнесмен оспаривает в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.





