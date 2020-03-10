Каких специалистов необходимо пройти беременной?



Рождение ребенка – это большое чудо и радость для новоиспеченных родителей. Дети дарят нам множество приятных событий, улыбок и теплых воспоминаний. Но не каждый знает, какие трудности порой доставляет процесс вынашивания ребенка, ведь девять месяцев — достаточно длительный срок.

Первоначально, когда женщина узнает, что она беременна, необходимо обратиться к акушеру-гинекологу, который произведет первичный осмотр, соберет сведения о необходимых параметрах, даст направления на сдачу анализов и будет сопровождать пациентку на всем сроке беременности. Выбрать специалиста женщина может абсолютно любого, на свое усмотрение, вне зависимости от учреждения, будь то частная или государственная клиника. Также он дает рекомендации по соблюдению правил беременности, образу жизни, возможных рисках и т.д.



На более поздних сроках рекомендуется обращаться за консультацией к лечащему врачу, при необходимости поездок, путешествий, длительного отсутствия в городе проживания. Все вопросы, которые возникают у женщины, опасения или ухудшения в состоянии здоровья, также необходимо освещать своему гинекологу.

Важный составляющей обращения беременной в больницу является не узкий специалист, а общая группа сдачи анализов. Обычно сдают кровь, мочу, электрокардиограмму, для выяснения основных показателей жизнедеятельности организма, исключения возможных отклонений, чтобы знать нормальные значения и отслеживать их за период беременности.

Терапевт при ведении беременности отвечает за состояние здоровья пациента, которое не связано с гинекологическими проблемами. Другими словами, терапевт выявляет различные болезни легких, почек, желудка и других органов. Его задачей является применение мер по лечению таких болезней с минимальными рисками для ребенка и матери. Любые простудные заболевания могут осложнить течение беременности, поэтому здесь необходимо тонкое и профессиональное лечение.

Также беременной женщине необходимо посетить окулиста. Казалось бы, как роды и зрение связаны друг с другом, но здесь есть один важный момент. Визит к офтальмологу заключается в том, чтобы установить имеются ли какие-либо отклонения в зрении. Наш глаз устроен очень хитро, с ювелирной тонкостью и хрупкостью. Особенно это касается тех девушек, у которых уже имеются какие-то проблемы со зрением. При самостоятельных родах происходит напряжение абсолютно всех мышц организма, в том числе и глазных. В такой момент может произойти разрыв или отслоение тканей сетчатки глаза, и можно ухудшить зрение или потерять его совсем. Поэтому, наблюдение у окулиста необходимо.

Стоматолог при беременности также является обязательным. Состояние наших зубов, эмали, наличие кариеса показывают, насколько хорошо наш организм вырабатывает минеральные вещества, которые являются основным составляющим компонентом костной ткани. Во время беременности, эти вещества потребляются не только матерью, но и идут на формирование скелета, костей и зубов будущего ребенка, что подразумевает дополнительные расходы. И если такой дефицит присутствует, то организм берет недостающие компоненты из зубов и костей матери, тем самым ухудшая общее состояние.

Гематолог — при любых отклонениях в результатах анализа крови, при склонности к варикозу, тромбозу и прочих недугах обязательно следует посещать данного специалиста. Он поможет вовремя заметить малейшие изменения в анализах крови и предотвратить беду. Чрезмерное сгущение, разжижение крови, патологии прошлых беременностей: данный специалист помогает вынашивать беременность, контролируя процессы кроветворения в организме женщины и ребенка.

Практически для любой женщины известна важность помещения кабинета УЗИ, и для чего это делается. Если говорить в общем, то именно с помощью УЗИ можно узнать, как обстоят дела у ребенка. Кроме того, что можно выяснить, какого пола будет малыш, также здесь определяется общее состояние плода, его развитие, наличие отклонений или патологий. Такие обследования производятся планово, три раза за беременность, так называемые скрининги, хотя при необходимости их может быть больше. На основе полученных результатов, если это требуется, проводится дополнительная сдача анализов, обращение к другим врачам-специалистам. УЗИ является главным источником получения информации о ребенке, поэтому пренебрегать данной процедурой не стоит.

Данный список обязательных врачей необходимо проходить, только если беременность протекает без каких-либо отклонений. В случае, если что-то отличается от стандартов, то необходимо обязательно посетить других специалистов. В этот список могут попасть генетик, эндокринолог, иммунолог, дерматолог и прочие врачи, при сопутствующих заболеваниях у будущей мамочки.