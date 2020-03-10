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Стиль жизни

Жаркая и ароматная парная «Нашей бани» растопит стресс трудовых будней

09:39 10.03.2020 Фото: Наша баня
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Что может быть приятнее, чем провести время с друзьями в неформальной обстановке, с веселыми историями? Конечно же, провести его в «Нашей бане». 

Жаркая и ароматная парная Нашей бани растопит стресс трудовых будней
Посещать баню регулярно, можно не только для приятного время препровождения, но и для укрепления своего организма

«Наша  баня» поможет расслабиться и снять напряжение после тяжелой трудовой недели. Что может быть приятнее, чем провести время с друзьями в неформальной обстановке, с веселыми историями? Конечно же, провести его в «Нашей бане».

Посещать баню регулярно, можно не только для приятного время препровождения, но и для укрепления своего организма. Ведь баня дает свежесть, ясность ума, бодрость, силу, молодость, здоровье, красоту, чистоту и приятный цвет кожи. Баня — это лучшая традиция, сохранившаяся от наших предков!

«Наша Баня» находится в г. Бердске, м-он Юго-Восточный, 1-й проезд, ул. Родниковая, 8/2.

Предварительный заказ бани по тел. 8-913-010-09-99.

Источник: Раздел Наша баня на сайте Весь Бердск

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