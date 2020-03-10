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Метель и умеренная теплая погода придут в Бердск

08:45 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветер в порывах будет усиливаться до 18 м/с.

Метель и умеренная теплая погода придут в Бердск
Умеренная погода продержится до конца недели

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. днем 4-9 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, днём 0, -5°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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Аноним, 10 марта 2020 09:47
НВР:
Скорее, жду когда она закончится

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