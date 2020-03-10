Метель и умеренная теплая погода придут в Бердск

Ветер в порывах будет усиливаться до 18 м/с.

Умеренная погода продержится до конца недели Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. днем 4-9 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, днём 0, -5°C. Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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