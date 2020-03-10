Скульптура упала на девочку и придавила насмерть на Украине

По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена.

Ребенок погиб на месте

Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке «Дубовая роща» в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.

«В парке «Дубовая роща» вчера в результате несчастного случая травмы получил ребенок. На девочку упала деревянная фигура. К сожалению, от полученных травм ребенок умер. Ведется следствие. Городской голова Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по поводу этого несчастного случая», — сказано в сообщении на сайте горсовета.

По словам директора парка Олега Комаренко, фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на нее запрещено.



«Есть видео, как это произошло. Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе», — отметил Комаренко.Полиция проводит расследование по статьям «Служебная халатность» и «Умышленное убийство», сообщила пресс-офицер управления полиции Запорожской области Екатерина Людвик.«По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины», — рассказала Людвик в комментарии агентству «Укринформ».

Источник: РИА Новости