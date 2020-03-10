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Насмерть сбил 13-летнюю девочку водитель и сбросил тело в реку в Тамбовской области

09:30 10.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Пропавшую искали волонтёры, возбуждено уголовное дело.

Насмерть сбил 13 летнюю девочку водитель и сбросил тело в реку в Тамбовской области
Девочку утопил в реке после ДТП водитель

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. По подозрению в причастности к исчезновению школьницы задержан 35-летний житель Котовска.

По версии следствия, вечером 7 марта 2020 года на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, с целью сокрытия преступления, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду.

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на подтверждение имеющейся у следствия версии исчезновения девочки. Ведутся обширные поисковые мероприятия с привлечением около 600 человек волонтеров — добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. Завтра к поисковым мероприятиям будут привлечены водолазы.

Источник:Следственный комитет по Тамбовской области

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