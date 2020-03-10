10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Один погиб и шестеро пострадали в массовой аварии с фурами в Новосибирской области

09:45 10.03.2020 Фото: pixabay.com
0

В ДТП попал легковой автомобиль и три грузовых.

Один погиб и шестеро пострадали в массовой аварии с фурами в Новосибирской области
Инцидент произошёл на 484-м километре трассы Р-23

В Новосибирской области в аварии с тремя автомобилями погиб один человек и пострадали шестеро, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 3 часа ночи 10 марта в Барабинском районе. На 1132 километре трассы «Р-254» водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой, чья марка устанавливается. После эту же аварию попали еще два грузовика.

«В результате ДТП на месте погиб пассажир «Тойоты», еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу», — рассказали в полиции.

В настоящее время на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расстрелял из карабина обидчика и попал на видео пьяный мужчина в Новосибирске
11:00 10-03-2020
Расстрелял из карабина обидчика и попал на видео пьяный мужчина в Новосибирске
БердскБронзу завоевали лыжницы в областных соревнованиях в Бердске
10:58 10-03-2020
Бронзу завоевали лыжницы в областных соревнованиях в Бердске
БердскНа арест до 6 июня 2020 года в СИЗО пожаловался в суд Новосибирска обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
10:48 10-03-2020
На арест до 6 июня 2020 года в СИЗО пожаловался в суд Новосибирска обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
БердскКак отдыхаем в мае. 8 дней выходных ожидают в мае жителей Бердска
10:47 10-03-2020
Как отдыхаем в мае. 8 дней выходных ожидают в мае жителей Бердска
БердскДетское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске
10:45 10-03-2020
Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске
Закрыли на карантин всю Италию из-за смертельного коронавируса
10:43 10-03-2020
Закрыли на карантин всю Италию из-за смертельного коронавируса
На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника
10:30 10-03-2020
На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника
Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ" в падении цен на нефть Трамп 1
10:15 10-03-2020
Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
10:07 10-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскОтключат горячую воду в 9 домах, детсаду и "Универмаге" на 4 дня в центре Бердска
10:05 10-03-2020
Отключат горячую воду в 9 домах, детсаду и