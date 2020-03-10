Один погиб и шестеро пострадали в массовой аварии с фурами в Новосибирской области

В ДТП попал легковой автомобиль и три грузовых.

Инцидент произошёл на 484-м километре трассы Р-23

В Новосибирской области в аварии с тремя автомобилями погиб один человек и пострадали шестеро, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 3 часа ночи 10 марта в Барабинском районе. На 1132 километре трассы «Р-254» водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой, чья марка устанавливается. После эту же аварию попали еще два грузовика.

«В результате ДТП на месте погиб пассажир «Тойоты», еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу», — рассказали в полиции.

В настоящее время на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.