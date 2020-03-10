Предложили завершать долгострои без повторной экспертизы техдокументации

В конце 2019 года вступили в силу изменения правил завершения долгостроев — с применением проектного финансирования и открытием эскроу-счетов. При признании застройщика банкротом, дольщикам могут предложить выплату компенсации.

Это, по мнению губернатора Тульской области, позволит ускорить восстановление прав обманутых дольщиков

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным предложил разрешить достраивать объекты для обманутых дольщиков без прохождения повторной экспертизы проектной документации, прошедшей государственную или негосударственную экспертизу. Это, по мнению главы региона, позволит ускорить восстановление прав обманутых дольщиков, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.

7 марта в Москве прошла встреча Хуснуллина и Дюмина, которая касалась реализации национальных проектов и социально-экономических программ. По словам главы региона, Тульская область стала одной из первых, кто получил одобрение Фонда защиты прав граждан долевого строительства на компенсацию и достройку объектов для обманутых дольщиков.

«[Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил] разрешить достройку этих домов по проектной документации прошедшей государственную или негосударственную экспертизу проектной документации с проведением всестороннего обследования объектов незавершенного строительства с целью определения необходимого объема работ и средств по достройке с проверкой данных смет в государственной экспертизе без прохождения повторной экспертизы проектной документации в технической части, что позволит значительно ускорить восстановление прав обманутых дольщиков», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В конце 2019 года вступили в силу изменения правил завершения долгостроев — с применением проектного финансирования и открытием эскроу-счетов. При признании застройщика банкротом, дольщикам могут предложить выплату компенсации.

«Регион занимает активную позицию по решению проблемы дольщиков. Предложенные главой региона инициативы будут обязательно рассмотрены. Мы всегда просим регионы занимать активную позицию и выдвигать предложения по оптимизации строительной отрасли» — цитирует пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

В реестре обманутых дольщиков в Тульской области 12 человек. В пресс-службе правительства региона отметили, что помимо них есть оказавшиеся в ситуации, когда застройщик — банкрот и не предоставил в срок жилые помещения. В 2019 году регионом были достроены пять домов первой очереди СК «Фаворит», что позволило решить проблемы 300 дольщиков. В четвертом квартале 2020 года планируется достроить еще пять многоквартирных домов, признанных долгостроями.

Источник: ТАСС