Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и «лживые СМИ» в падении цен на нефть Трамп

Сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

Трамп не в первый раз резко высказывается о событиях в мире

Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций «лживых СМИ». Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ — причина падения рынков», — заявил он. «Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей», — добавил также Трамп.

Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок.

Источник: ТАСС