10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и «лживые СМИ» в падении цен на нефть Трамп

10:15 10.03.2020 Фото: REUTERS/Jim Bourg
1 0

Сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и лживые СМИ в падении цен на нефть Трамп
Трамп не в первый раз резко высказывается о событиях в мире

Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций «лживых СМИ». Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ — причина падения рынков», — заявил он. «Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей», — добавил также Трамп.

Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам Трамп?

Аноним, 10 марта 2020 10:31
Про лживые СМИ - это он верно, им всем главное хайп.
Но суть то не в этом, а в том, что весь фондовый рынок - это тупо мыльный пузырь.
И правят там настроения, а не логика

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расстрелял из карабина обидчика и попал на видео пьяный мужчина в Новосибирске
11:00 10-03-2020
Расстрелял из карабина обидчика и попал на видео пьяный мужчина в Новосибирске
БердскБронзу завоевали лыжницы в областных соревнованиях в Бердске
10:58 10-03-2020
Бронзу завоевали лыжницы в областных соревнованиях в Бердске
БердскНа арест до 6 июня 2020 года в СИЗО пожаловался в суд Новосибирска обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
10:48 10-03-2020
На арест до 6 июня 2020 года в СИЗО пожаловался в суд Новосибирска обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
БердскКак отдыхаем в мае. 8 дней выходных ожидают в мае жителей Бердска
10:47 10-03-2020
Как отдыхаем в мае. 8 дней выходных ожидают в мае жителей Бердска
БердскДетское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске
10:45 10-03-2020
Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске
Закрыли на карантин всю Италию из-за смертельного коронавируса
10:43 10-03-2020
Закрыли на карантин всю Италию из-за смертельного коронавируса
На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника
10:30 10-03-2020
На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника
Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ" в падении цен на нефть Трамп 1
10:15 10-03-2020
Обвинил Путина, Саудовскую Аравию и
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
10:07 10-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскОтключат горячую воду в 9 домах, детсаду и "Универмаге" на 4 дня в центре Бердска
10:05 10-03-2020
Отключат горячую воду в 9 домах, детсаду и