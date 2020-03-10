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На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника

10:30 10.03.2020 Фото: pixabay
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Фьючерсы WTI на апрель также дорожают — на 3,85%.

На 6% растет нефть на торгах после мощного обвала понедельника
Накануне нефть за ночь подешевела на 13 долларов

Во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 6%. Накануне падение цены достигало 30%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсына нефть марки Brent по состоянию на 3:11 по Москве торгуются на уровне 35,69 доллара за баррель. В моменте рост цен достигал 7%.

Фьючерсы WTI на апрель также дорожают — на 3,85%, достигая цены 32,37 доллара за баррель.

Накануне обе марки нефти обновили рекорды за последние четыре года. Данный обвал нефтяных цен более чем на 30% случился после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче нефти с 1 апреля. По данным СМИ, Саудовская Аравия заявила, что хочет увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Это спровоцировало падение рубля.

Источник: РЕН ТВ

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