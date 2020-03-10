Владимир Путин: нужно строить ясли и детские сады при вузах

Также необходимо создавать различные условия льготного пребывания в дошкольных учреждениях детей студентов, отметил президент РФ

Власти готовы помогать в организации детских садов при вузах, но генеральной линией в этой сфере является развитие инфраструктуры яслей и детсадов в регионах в целом. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Ивановской области, отвечая на просьбу содействовать открытию в помощь молодым родителям детских садов и комнат матерей и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах.

«В некоторых субъектах [Федерации] такие попытки предпринимаются, когда в вузах создается определенная инфраструктура, чтобы поддержать молодых мамочек. Но должен вам сказать, я тоже знаком с этой практикой, она не получила такого большого распространения, потому что для вузов это обременительно <…>», — отметил Путин.

«Там, где вузы в состоянии это сделать, мы готовы их поддержать <…>, постараемся через регионы это сделать, — сказал президент. — Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы — это завершение программы строительства новых яслей и детских садов.». По словам главы государства, эта программа уже практически завершена, но «надо ее просто расширять».

Также, продолжил Путин, нужно «создавать различные условия льготного пребывания» в дошкольных учреждениях детей студентов.

Источник: ТАСС