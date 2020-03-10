Добилась помощи дочке с ДЦП от российских звезд на шоу «Последний герой » жительница Новосибирска

«Я поставила себе цель и не вижу препятствий. Вся моя жизнь – это экстремальное выживание.» — говорит мама особенной девочки.

Спортсмен Алексей Воевода обещал помочь участнице шоу «Последний герой» из НСО

Спортсмен и политик Алексей Воевода обещал помочь Наталье Филипповой из Новосибирска после окончания съемок шоу «Последний герой. Зрители против звезд», рассказал «АиФ-Новосибирск» представитель пресс-службы проекта.

Несколько дней назад завершились съемки экстремального шоу, транслируемого телеканалом ТВ-3. Передача «Последний герой. Зрители против звезд» — это соревнование двух команд. В одну вошли знаменитости (актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, Надежда Ангарская, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч), в другую — обычные телезрители. В числе участников оказалась жительница Новосибирска Наталья Филиппова.

Как мы уже писали ранее, конкуренция на кастинге была огромной: на место в команде телезрителей претендовали более четырех тысяч человек. Наталье повезло! Но за пределами телеэкранов ее жизнь складывалась не столь удачно. Как выразилась сама девушка, это даже не жизнь, а «экстремальное выживание».

Наталья в одиночку воспитывает 14-летнюю дочку Соню с тяжелой формой ДЦП.

На лечение дочери девушка бросает все силы: ездит по медицинским центрам всей России, пытается собрать средства на улучшение состояния ребенка — с миру по нитке. Наталья и Соня живут только на пособие по инвалидности девочки. И самый большой страх мамы, как она призналась еще на кастинге, — что в один момент она не сможет обеспечивать своего ребенка.

История Натальи оказалась настолько пронзительной, что не смогла оставить равнодушными участников команды звезд шоу. Услышав ее, актрисы Наталья Бардо и Лукерья Ильяшенко даже расплакались в кадре. Однако сама сибирячка в интервью для канала ТВ-3 призналась: несмотря на жизненные трудности, она остается оптимистичной, веселой и безбашенной, искренне веря, что когда-то все проблемы удастся решить.

«Я поставила себе цель и не вижу препятствий. Вся моя жизнь – это экстремальное выживание. Я обожаю «Последний герой», предыдущий сезон на ТВ-3 смотрела целиком. А больше всего мне нравится следить за тем, как раскрываются люди – особенно, когда это совершенно незнакомые участники, не знаменитости», – рассказала Наталья Филиппова.

Также еще на кастинге Наталья призналась, что шоу «Последний герой. Зрители против звезд» для нее — не просто приключение, а возможность заявить о своей проблеме и помочь дочери.

В третьем выпуске шоу Наталья покинула проект. Все члены команды сибирячки проголосовали за ее уход.

«Может быть кому-то эта тема кажется заезженной, кто-то предлагает мне понизить важность этой проблемы, хотя я не понимаю, как можно это сделать, если у тебя болеет ребенок. Через четыре года дочке исполняется 18 лет. И какая-либо помощь извне — от благотворительных фондов и государства — прекратится. Придя на проект, я хотела обеспечить материальную подушку, которая поможет нам жить после совершеннолетия дочери», — сказала Наталья в финале выпуска.

Съемки окончены, и уже не только сибирячка, но и другие участники разъехались по домам. Но не забыли друг друга.

Так, Алексей Воевода, вернувшись с острова, обратился к своему коллеге-депутату из Новосибирска с просьбой помочь матери-одиночке. Политик попросил поспособствовать тому, чтобы в многоквартирном доме, где живет Наталья, появился пандус. Благодаря этому сооружению сибирячка сможет без посторонней помощи вывозить на прогулку в коляске дочку Соню.

«Для максимально быстрой помощи, в рамках действующего законодательства и по территориальной принадлежности, я попросил своего друга и коллегу по Государственной думе от Новосибирской области сделать всё возможное для решения вопроса Натальи. Он человек дела, поэтому в поддержке решения данного вопроса в рамках действующего законодательства и полномочий я не сомневаюсь. На то нас и выбрал народ!», – рассказал Алексей Воевода.

Однако, как рассказала «АиФ-Новосибирск» соседка Натальи, с установкой пандуса могут возникнуть проблемы — дом слишком старый, и есть вероятность, что такая конструкция попросту не подойдет для его оснащения.

«Тебе надо сделать страничку в Инстаграм и обратиться к людям. Мне кажется, цель достигнута, ты стала известным человеком», — посоветовала участнице ведущая проекта, актриса Яна Троянова, известная зрителям по сериалу «Ольга».

Напомним, шоу «Последний герой. Зрители против звезд» выходит в 19.00 по субботам на телеканале ТВ-3.

Источник: nsk.aif.ru