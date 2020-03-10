10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Много нарушений при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» выявила прокуратура в Новосибирской области

14:54 10.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Нарушения при реализации восьми из двенадцати национальных проектов обнаружены в Новосибирской области, сообщил в среду первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Много нарушений при реализации нацпроекта Жилье и городская среда выявила прокуратура в Новосибирской области
На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

Ведомство пресекло неэффективное использование почти 5 млн рублей. Больше всего нарушений было обнаружено при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Нарушения при реализации восьми из двенадцати национальных проектов обнаружены в Новосибирской области, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

«В особом поле зрения находится вопрос реализации национальных проектов. [В 2019 году] прокурорами выявлены нарушения при исполнении восьми из них. Пресечено неэффективное использование почти 5 млн рублей, к административной ответственности привлечены шесть лиц», — сказал Крылов.

По его словам, наибольшее количество нарушений обнаружено при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них: приемка невыполненных работ, не освоение субсидий на благоустройство одного из парков. Также много нарушений найдено при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части качества и полноты ремонта.

Кроме того, детский сад по нацпроекту «Демография» строили в регионе без разрешительной документации. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» не использовалось дорогостоящего оборудования, также были нарушены сроки ремонта спортзала по нацпроекту «Образование». А в рамках нацпроекта «Экология» в регионе не провели меры по восстановлению леса

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале «Будущее России. Национальные проекты»

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда деньги перестанут уходить "не туда"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнул фондовый рынок России из-за падения цен на нефть и коронавируса
15:13 10-03-2020
Рухнул фондовый рынок России из-за падения цен на нефть и коронавируса
Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча
15:06 10-03-2020
Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча
Владимир Путин: нужно строить ясли и детские сады при вузах
15:03 10-03-2020
Владимир Путин: нужно строить ясли и детские сады при вузах
Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми
15:00 10-03-2020
Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми
Бердск"Оккупируют" танк на митинге против исправцентра ГУФСИН 14 марта в парке Победы жители Бердска
14:58 10-03-2020
Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани
14:56 10-03-2020
Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани
Много нарушений при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" выявила прокуратура в Новосибирской области
14:54 10-03-2020
Много нарушений при реализации нацпроекта
БердскСнежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске
14:52 10-03-2020
Снежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске
Изнасиловал ребенка в примерочной магазина педофил в Петербурге
14:45 10-03-2020
Изнасиловал ребенка в примерочной магазина педофил в Петербурге
Спрос на «трешки» и многокомнатные квартиры в ипотеку увеличился в Новосибирске
14:32 10-03-2020
Спрос на «трешки» и многокомнатные квартиры в ипотеку увеличился в Новосибирске