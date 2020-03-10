Спрос на «трешки» и многокомнатные квартиры в ипотеку увеличился в Новосибирске

Чаще всего новосибирцы заключали сделки по покупке жилья в ипотеку в марте и летом

За прошлый год в Новосибирске выросло количество купленных в ипотеку трехкомнатных и многокомнатных квартир, сообщают аналитики одного из российских банков. Доля трехкомнатных квартир на этом рынке достигла 14,7%, многокомнатных – 5%

Также остается спрос и на двухкомнатные квартиры. В прошлом году новосибирцы совершили 44,9% сделок по покупке этой жилплощади. А вот популярность однокомнатных квартиры и студий снижается. Так, их доля уменьшилась до 22% и 13,4%, соответственно.

Банковские эксперты считают, что такую тенденцию вызвала реализация программы поддержки семей с детьми. По ней при рождении второго и следующих детей семья может получить льготную ставку при ипотечном кредитовании.

Чаще всего новосибирцы заключали сделки по покупке жилья в ипотеку в марте и летом, но самый пик пришелся на декабрь. Именно в последний месяц года горожане купили почти в два раза больше недвижимости, чем в начале года.

Источник: nsk.aif.ru