Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча

Если вы думаете, что хулахуп — это детская забава, то ошибаетесь. Этот простой инвентарь сделает ваши тренировки более увлекательными, а талию — более тонкой.
Когда дело доходит до спорта, поиск того, что вам действительно нравится, является ключом к тому, чтобы сделать физическую активность приятной частью вашего дня. Когда тренировки проходят весело, вы с нетерпением ждете следующую, а значит — всегда будете мотивированы на дальнейшее развитие.
В этом материале мы рассмотрим преимущества тренировки с хулахупом, а также шаги, которые помогут вам начать заниматься.
Преимущества тренировки с хулахупом
Сжигает калории
Создание дефицита калорий является одной из основных целей для похудения. По данным клиники Майо, тренировка с хулахупом сравнима с другими танцевальными занятиями аэробикой: сальса, свинг и танец живота.
В среднем можно сжечь около 165 калорий за 30-минутный сеанс.
Убирает лишние сантиметры
Когда вы сжигаете калории с помощью упражнений и вносите правильные изменения в свой рацион, то увеличиваете шансы на уменьшение жира в организме. И, согласно результатам небольшого исследования 2015 года, если вы хотите похудеть на несколько сантиметров в талии и бедрах, обруч может быть лучшим выбором, особенно — утяжеленный.
Исследование, в котором 13 женщин в течение 6 недель тренировались с хулахупом, показало, что женщины теряли в среднем 3,4 сантиметра в талии и 1,4 см в бедрах.
Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы
Сердечно-сосудистые (также известные как аэробные) упражнения воздействуют на ваше сердце и легкие и улучшают поток кислорода по всему телу. Это, в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, нормализовать уровень холестерина, улучшить работу мозга и даже снизить стресс.
Задействует мышцы кора
Если вы уже пробовали крутить хулахуп, то знаете, насколько интенсивно приходится двигать бедрами.
Чтобы держать обруч в движении, вам нужны сильные мышцы кора (наружные косые мышцы живота) и хорошая подвижность бедер. Научиться пользоваться обручем и регулярно его использовать — отличный способ натренировать мышцы живота, а также косые и тазобедренные мышцы.
Улучшает баланс
Хороший баланс помогает лучше контролировать движения вашего тела. Он также помогает улучшить осанку и позволяет правильно выполнять другие упражнения.
По данным Американского совета по физическим упражнениям, любой вид физической активности, который требует от вас поддержания осанки и стабильности, например, обруч, может помочь вам сохранить и улучшить баланс.
Задействует мышцы нижней части тела
Обруч тренирует не только мышцы кора. Мышцы нижней части тела, в том числе четырехглавые (передняя часть бедра), подколенные сухожилия (задняя часть бедер), ягодичные мышцы и икры также будут чувствовать жжение, особенно если вы используете утяжеленный обруч.
Можно тренироваться всей семьей
Сложно найти время для спорта, когда у вас семья. После работы, учебы, ухода за детьми и уборкой дома, времени и сил на тренировки, практически, не остается.
Хулахуп — это один из способов тренироваться и одновременно проводить время с семьей. Дети, супруг и даже ваши родители могут присоединиться к вам на природе или дома. Этот веселый фитнес поможет вам сблизиться и с пользой проводить совместное время.
Недорогой и портативный вид физической активности
Хулахуп не предполагает походов в спортивный клуб, занятий фитнесом в переполненных залах или ожидания в очереди на кардиотренажер. Кроме того, он недорогой, и вы можете заниматься практически где угодно, включая вашу гостиную, передний двор или гараж.
Стоимость стандартного обруча варьируется от 200 до 400 гривен, а утяжеленный обруч обойдется вам примерно в 500-1250 гривен, в зависимости от бренда.
С чего начать?
Все, что вам нужно для начала, это обруч и немного свободного места. Вот несколько советов для новичков:
- Найдите обруч нужного размера. Успех ваших тренировок во многом зависит от выбранного вами размера обруча. Один совет для начинающих — используйте больший обруч, чтобы начать с медленных вращений. Если есть такая возможность, то попробуйте покрутить обруч, прежде чем купить его.
- Выберите подходящий вес. Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку.
- Смотрите обучающие видео. Вы без труда найдете множество онлайн-уроков, в которых объясняют, как правильно крутить обруч.
- Начните с более коротких тренировок. Начните с двух или трех сеансов по 10 минут в день. Затем, постепенно добавляйте время к каждой тренировке.
Как правильно тренироваться с хулахупом?
Чтобы правильно тренироваться с хулахупом, обязательно выполните следующие действия:
- Для начала убедитесь, что ваши ноги расположены правильно. Расставьте их чуть шире ширины плеч. Одна нога должна немного выступать вперед.
- Затем убедитесь, что спина прямая, а мышцы кора задействованы. Не стоит сгибаться в пояснице и напрягать нижнюю часть спины.
- Поместите обруч на талию с упором на спину, возьмитесь за него с двух сторон.
- Начните вращать обруч против часовой стрелки. Если вы левша, вам может быть проще вращать его по часовой стрелке.
- Когда обруч начнет вращаться, выполняйте талией круговые движения, чтобы обруч продолжал двигаться. Слегка сдвиньте бедра вперед, когда обруч движется по животу, и отодвиньте назад, когда обруч переместится на спину.
- Не беспокойтесь о том, что обруч падает. Это нормально. Просто поднимите его и продолжайте пробовать, пока не привыкнете к движению.
Советы по безопасности
Хотя такие тренировки относительно безопасны, есть несколько советов, о которых следует помнить:
- Следите за позой. Держите позвоночник прямым, а корпус напряженным.
- Носите облегающую одежду. Носите одежду, которая облегает ваше тело, например, штаны для йоги или велосипедные шорты и облегающий топ. Ткань не должна препятствовать движению хулахупа.
- Действуйте с осторожностью, если у вас есть травма спины. Если у вас травма спины или хроническая боль в спине, проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем крутить обруч, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.
Источник: hochu.ua