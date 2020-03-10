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Красота / Общество

Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча

15:06 10.03.2020 Фото: pixabay.com
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 Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку.

Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча
В среднем можно сжечь около 165 калорий за 30-минутный сеанс

Если вы думаете, что хулахуп — это детская забава, то ошибаетесь. Этот простой инвентарь сделает ваши тренировки более увлекательными, а талию — более тонкой.

Когда дело доходит до спорта, поиск того, что вам действительно нравится, является ключом к тому, чтобы сделать физическую активность приятной частью вашего дня. Когда тренировки проходят весело, вы с нетерпением ждете следующую, а значит — всегда будете мотивированы на дальнейшее развитие.

В этом материале мы рассмотрим преимущества тренировки с хулахупом, а также шаги, которые помогут вам начать заниматься.

Преимущества тренировки с хулахупом

Сжигает калории

Создание дефицита калорий является одной из основных целей для похудения. По данным клиники Майо, тренировка с хулахупом сравнима с другими танцевальными занятиями аэробикой: сальса, свинг и танец живота.

В среднем можно сжечь около 165 калорий за 30-минутный сеанс.

Убирает лишние сантиметры

Когда вы сжигаете калории с помощью упражнений и вносите правильные изменения в свой рацион, то увеличиваете шансы на уменьшение жира в организме. И, согласно результатам небольшого исследования 2015 года, если вы хотите похудеть на несколько сантиметров в талии и бедрах, обруч может быть лучшим выбором, особенно — утяжеленный.

Исследование, в котором 13 женщин в течение 6 недель тренировались с хулахупом, показало, что женщины теряли в среднем 3,4 сантиметра в талии и 1,4 см в бедрах.

Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистые (также известные как аэробные) упражнения воздействуют на ваше сердце и легкие и улучшают поток кислорода по всему телу. Это, в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, нормализовать уровень холестерина, улучшить работу мозга и даже снизить стресс.

Задействует мышцы кора

Если вы уже пробовали крутить хулахуп, то знаете, насколько интенсивно приходится двигать бедрами.

Чтобы держать обруч в движении, вам нужны сильные мышцы кора (наружные косые мышцы живота) и хорошая подвижность бедер. Научиться пользоваться обручем и регулярно его использовать — отличный способ натренировать мышцы живота, а также косые и тазобедренные мышцы.

Улучшает баланс

Хороший баланс помогает лучше контролировать движения вашего тела. Он также помогает улучшить осанку и позволяет правильно выполнять другие упражнения.

По данным Американского совета по физическим упражнениям, любой вид физической активности, который требует от вас поддержания осанки и стабильности, например, обруч, может помочь вам сохранить и улучшить баланс.

Задействует мышцы нижней части тела

Обруч тренирует не только мышцы кора. Мышцы нижней части тела, в том числе четырехглавые (передняя часть бедра), подколенные сухожилия (задняя часть бедер), ягодичные мышцы и икры также будут чувствовать жжение, особенно если вы используете утяжеленный обруч.

Можно тренироваться всей семьей

Сложно найти время для спорта, когда у вас семья. После работы, учебы, ухода за детьми и уборкой дома, времени и сил на тренировки, практически, не остается.

Хулахуп — это один из способов тренироваться и одновременно проводить время с семьей. Дети, супруг и даже ваши родители могут присоединиться к вам на природе или дома. Этот веселый фитнес поможет вам сблизиться и с пользой проводить совместное время.

Недорогой и портативный вид физической активности

Хулахуп не предполагает походов в спортивный клуб, занятий фитнесом в переполненных залах или ожидания в очереди на кардиотренажер. Кроме того, он недорогой, и вы можете заниматься практически где угодно, включая вашу гостиную, передний двор или гараж.

Стоимость стандартного обруча варьируется от 200 до 400 гривен, а утяжеленный обруч обойдется вам примерно в 500-1250 гривен, в зависимости от бренда.

С чего начать?

Все, что вам нужно для начала, это обруч и немного свободного места. Вот несколько советов для новичков:

  • Найдите обруч нужного размера. Успех ваших тренировок во многом зависит от выбранного вами размера обруча. Один совет для начинающих — используйте больший обруч, чтобы начать с медленных вращений. Если есть такая возможность, то попробуйте покрутить обруч, прежде чем купить его.
  • Выберите подходящий вес. Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку.
  • Смотрите обучающие видео. Вы без труда найдете множество онлайн-уроков, в которых объясняют, как правильно крутить обруч.
  • Начните с более коротких тренировок. Начните с двух или трех сеансов по 10 минут в день. Затем, постепенно добавляйте время к каждой тренировке.

Как правильно тренироваться с хулахупом?

Чтобы правильно тренироваться с хулахупом, обязательно выполните следующие действия:

  • Для начала убедитесь, что ваши ноги расположены правильно. Расставьте их чуть шире ширины плеч. Одна нога должна немного выступать вперед.
  • Затем убедитесь, что спина прямая, а мышцы кора задействованы. Не стоит сгибаться в пояснице и напрягать нижнюю часть спины.
  • Поместите обруч на талию с упором на спину, возьмитесь за него с двух сторон.
  • Начните вращать обруч против часовой стрелки. Если вы левша, вам может быть проще вращать его по часовой стрелке.
  • Когда обруч начнет вращаться, выполняйте талией круговые движения, чтобы обруч продолжал двигаться. Слегка сдвиньте бедра вперед, когда обруч движется по животу, и отодвиньте назад, когда обруч переместится на спину.
  • Не беспокойтесь о том, что обруч падает. Это нормально. Просто поднимите его и продолжайте пробовать, пока не привыкнете к движению.

Советы по безопасности

Хотя такие тренировки относительно безопасны, есть несколько советов, о которых следует помнить:

  • Следите за позой. Держите позвоночник прямым, а корпус напряженным.
  • Носите облегающую одежду. Носите одежду, которая облегает ваше тело, например, штаны для йоги или велосипедные шорты и облегающий топ. Ткань не должна препятствовать движению хулахупа.
  • Действуйте с осторожностью, если у вас есть травма спины. Если у вас травма спины или хроническая боль в спине, проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем крутить обруч, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.

Источник: hochu.ua

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