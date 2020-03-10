Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча

Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку.

В среднем можно сжечь около 165 калорий за 30-минутный сеанс

Если вы думаете, что хулахуп — это детская забава, то ошибаетесь. Этот простой инвентарь сделает ваши тренировки более увлекательными, а талию — более тонкой.

Когда дело доходит до спорта, поиск того, что вам действительно нравится, является ключом к тому, чтобы сделать физическую активность приятной частью вашего дня. Когда тренировки проходят весело, вы с нетерпением ждете следующую, а значит — всегда будете мотивированы на дальнейшее развитие.

В этом материале мы рассмотрим преимущества тренировки с хулахупом, а также шаги, которые помогут вам начать заниматься.

Преимущества тренировки с хулахупом

Сжигает калории

Создание дефицита калорий является одной из основных целей для похудения. По данным клиники Майо, тренировка с хулахупом сравнима с другими танцевальными занятиями аэробикой: сальса, свинг и танец живота.

В среднем можно сжечь около 165 калорий за 30-минутный сеанс.

Убирает лишние сантиметры

Когда вы сжигаете калории с помощью упражнений и вносите правильные изменения в свой рацион, то увеличиваете шансы на уменьшение жира в организме. И, согласно результатам небольшого исследования 2015 года, если вы хотите похудеть на несколько сантиметров в талии и бедрах, обруч может быть лучшим выбором, особенно — утяжеленный.

Исследование, в котором 13 женщин в течение 6 недель тренировались с хулахупом, показало, что женщины теряли в среднем 3,4 сантиметра в талии и 1,4 см в бедрах.

Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Сердечно-сосудистые (также известные как аэробные) упражнения воздействуют на ваше сердце и легкие и улучшают поток кислорода по всему телу. Это, в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, нормализовать уровень холестерина, улучшить работу мозга и даже снизить стресс.

Задействует мышцы кора

Если вы уже пробовали крутить хулахуп, то знаете, насколько интенсивно приходится двигать бедрами.

Чтобы держать обруч в движении, вам нужны сильные мышцы кора (наружные косые мышцы живота) и хорошая подвижность бедер. Научиться пользоваться обручем и регулярно его использовать — отличный способ натренировать мышцы живота, а также косые и тазобедренные мышцы.

Улучшает баланс

Хороший баланс помогает лучше контролировать движения вашего тела. Он также помогает улучшить осанку и позволяет правильно выполнять другие упражнения.

По данным Американского совета по физическим упражнениям, любой вид физической активности, который требует от вас поддержания осанки и стабильности, например, обруч, может помочь вам сохранить и улучшить баланс.

Задействует мышцы нижней части тела

Обруч тренирует не только мышцы кора. Мышцы нижней части тела, в том числе четырехглавые (передняя часть бедра), подколенные сухожилия (задняя часть бедер), ягодичные мышцы и икры также будут чувствовать жжение, особенно если вы используете утяжеленный обруч.

Можно тренироваться всей семьей

Сложно найти время для спорта, когда у вас семья. После работы, учебы, ухода за детьми и уборкой дома, времени и сил на тренировки, практически, не остается.

Хулахуп — это один из способов тренироваться и одновременно проводить время с семьей. Дети, супруг и даже ваши родители могут присоединиться к вам на природе или дома. Этот веселый фитнес поможет вам сблизиться и с пользой проводить совместное время.

Недорогой и портативный вид физической активности

Хулахуп не предполагает походов в спортивный клуб, занятий фитнесом в переполненных залах или ожидания в очереди на кардиотренажер. Кроме того, он недорогой, и вы можете заниматься практически где угодно, включая вашу гостиную, передний двор или гараж.

Стоимость стандартного обруча варьируется от 200 до 400 гривен, а утяжеленный обруч обойдется вам примерно в 500-1250 гривен, в зависимости от бренда.

С чего начать?

Все, что вам нужно для начала, это обруч и немного свободного места. Вот несколько советов для новичков:

Найдите обруч нужного размера. Успех ваших тренировок во многом зависит от выбранного вами размера обруча. Один совет для начинающих — используйте больший обруч, чтобы начать с медленных вращений. Если есть такая возможность, то попробуйте покрутить обруч, прежде чем купить его.

Успех ваших тренировок во многом зависит от выбранного вами размера обруча. Один совет для начинающих — используйте больший обруч, чтобы начать с медленных вращений. Если есть такая возможность, то попробуйте покрутить обруч, прежде чем купить его. Выберите подходящий вес. Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку.

Если вы выбираете утяжеленный обруч, хорошее правило для новичков —начинать с обруча весом 0,5-1 кг. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к более тяжелому хулахупу, но только если вы сможете поддерживать правильную осанку. Смотрите обучающие видео. Вы без труда найдете множество онлайн-уроков, в которых объясняют, как правильно крутить обруч.

Вы без труда найдете множество онлайн-уроков, в которых объясняют, как правильно крутить обруч. Начните с более коротких тренировок. Начните с двух или трех сеансов по 10 минут в день. Затем, постепенно добавляйте время к каждой тренировке.

Как правильно тренироваться с хулахупом?

Чтобы правильно тренироваться с хулахупом, обязательно выполните следующие действия:

Для начала убедитесь, что ваши ноги расположены правильно. Расставьте их чуть шире ширины плеч. Одна нога должна немного выступать вперед.

Затем убедитесь, что спина прямая, а мышцы кора задействованы. Не стоит сгибаться в пояснице и напрягать нижнюю часть спины.

задействованы. Не стоит сгибаться в пояснице и напрягать нижнюю часть спины. Поместите обруч на талию с упором на спину, возьмитесь за него с двух сторон.

Начните вращать обруч против часовой стрелки. Если вы левша, вам может быть проще вращать его по часовой стрелке.

Когда обруч начнет вращаться, выполняйте талией круговые движения, чтобы обруч продолжал двигаться. Слегка сдвиньте бедра вперед, когда обруч движется по животу, и отодвиньте назад, когда обруч переместится на спину.

Не беспокойтесь о том, что обруч падает. Это нормально. Просто поднимите его и продолжайте пробовать, пока не привыкнете к движению.

Советы по безопасности

Хотя такие тренировки относительно безопасны, есть несколько советов, о которых следует помнить:

Следите за позой. Держите позвоночник прямым, а корпус напряженным.

Держите позвоночник прямым, а корпус напряженным. Носите облегающую одежду. Носите одежду, которая облегает ваше тело, например, штаны для йоги или велосипедные шорты и облегающий топ. Ткань не должна препятствовать движению хулахупа.

Носите одежду, которая облегает ваше тело, например, штаны для йоги или велосипедные шорты и облегающий топ. Ткань не должна препятствовать движению хулахупа. Действуйте с осторожностью, если у вас есть травма спины. Если у вас травма спины или хроническая боль в спине, проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем крутить обруч, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.

Источник: hochu.ua