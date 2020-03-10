76-летняя бабушка с точеной фигурой стала известным блогером

История канадской бабушки Джоан Макдональд потрясла весь интернет: 76-летняя пенсионерка похудела почти на 30 килограммов и больше не принимает никаких лекарств.

В 2017 году старушка стала на путь здорового образа жизни

История канадской бабушки Джоан Макдональд потрясла весь интернет: 76-летняя пенсионерка похудела почти на 30 килограммов и больше не принимает никаких лекарств. Подробности уже в нашем материале.

Джоан Макдональд взорвала интернет своими фотографиями с точеной фигурой. Все бы ничего, но бабушке уже далеко за 60, и называть эту женщину «бабушкой» язык не поворачивается. Почему мы о ней рассказываем? Потому что теперь эта леди дает фору молодежи, а ее история служит наглядным примером тому, что начать работать над собой — никогда не поздно.

Во время тяжелого периода отношений со своим мужем Джоан набрала лишний вес. Вдобавок к ожирению появились проблемы со здоровьем. Давление, прогрессирующий артрит и высокий уровень холестерина — все это заставляло женщину пичкать себя лекарствами, но однажды она собрала всю свою волю в кулак и решила кардинально изменить жизнь.

История преображения



Бабушка с идеальной фигурой взорвала интернет (ФОТО) - фото №1

В 2017 году старушка стала на путь здорового образа жизни. Ее 51-летняя дочь Мишель предложила предложила присоединиться к своей системе тренировок и питания. Но была одна проблема — вся информация находилась в телефоне, которым бабушка пользоваться не умела. Джоан делится воспоминаниями:

Я очень переживала, потому что вся информация была в режиме онлайн. Мне пришлось купить iPhone и разбираться во всех приложениях. Иногда я не могла что-то понять и плакала. Я готова была все бросить, но, к счастью, я чертовски упрямая.



Бабушка с идеальной фигурой взорвала интернет (ФОТО) - фото №2

Джоан пыталась посещать спортзал четыре раза в неделю. Кроме этого она ежедневно уделяла время для кардионагрузок.



Бабушка с идеальной фигурой взорвала интернет (ФОТО) - фото №3

Также пенсионерка освоила принципы правильного питания: уменьшила потребление углеводов и сладкого, на которое налегало раньше, и добавила в свой рацион больше белков и полезных жиров. Как известно, для построения мышц нужна энергия, поэтому срезать привычный калораж старушке не пришлось.



Бабушка с идеальной фигурой взорвала интернет (ФОТО) - фото №4

Теперь канадская бабушка Джоан — самый настоящий блогер, мотиватор и фитоняшка. Ей удалось похудеть почти на 30 килограммов и она больше не принимает никакие лекарства, чтобы чувствовать себя здорово и прекрасно.



Бабушка с идеальной фигурой взорвала интернет (ФОТО) - фото №5

Своими успехами, тренировками и фотографиями бабушка делится в инстаграме, где у нее более 400 тысяч подписчиков!

Джоан Макдональд — это чудесный пример огромной силы воли и характера, при помощи которых никогда не поздно изменить свою жизнь.

Источник: hochu.ua