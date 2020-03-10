Жесткая критика обрушилась на бренд Puma из-за кроссовок с портретом Адольфа Гитлера

Случайность или продуманная провокация — неизвестно. Но русскоязычные пользователи сети уже успели разглядеть на кроссовках портер не Гитлера, а самого настоящего Гоголя, комментируя это тем, что прическа уж точно больше напоминает шевелюру писателя.

Модель обуви Storm Adrenaline оформлена черными линиями

Гитлер или Гоголь? В паре кроссовок от известного бренда Puma разглядели портрет Адольфа Гитлера. Нацизм, случайность или шутка — подробности читайте в нашем материале.

На всемирно известный спортивный бренд Puma обрушилась гроза жестокой критики и агрессии. Оказалось, что в новой модели кроссовок пользователи сети разглядели портрет нацистского диктатора — Адольфа Гитлера.

Модель обуви Storm Adrenaline оформлена черными линиями, и если смотреть на нее сверху, то может вырисоваться косая челка и усы, которые любил носить диктатор. Быть может этот забавный факт не привлек бы такого внимания и не породил бы такую агрессию, если бы не бэкграунд знаменитого бренда.

Как известно, основатель Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф Дасслер поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Нацисты любили спорт и нуждались в большом количестве подходящей обуви, а Дасслеры предоставляя им ее. С помощью этих манипуляций они стали одной из самых богатых компаний в мире.



Скандал: Puma выпустили кроссовки с портретом Адольфа Гитлера - фото №1

Случайность или продуманная провокация — неизвестно. Но русскоязычные пользователи сети уже успели разглядеть на кроссовках портер не Гитлера, а самого настоящего Гоголя, комментируя это тем, что прическа уж точно больше напоминает шевелюру писателя.



Скандал: Puma выпустили кроссовки с портретом Адольфа Гитлера - фото №2

Некоторые говорят, что дизайнеры вдохновлялись Чарли Чаплином или украинским предпринимателем — Александром Ольшанским.



Скандал: Puma выпустили кроссовки с портретом Адольфа Гитлера - фото №3

Компания Puma пока никаких комментариев по этому поводу не давала. Будем надеется, что весь резонанс вызван лишь богатой фантазией людей.

Источник: hochu.ua