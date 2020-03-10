Не инвалиды: за работу зэков из исправцентра ГУФСИН не получат льготы работодатели Бердска

Есть льготы по страховым взносам, но только в отношении работников ГУФСИН, а не для осужденных, которые где-то трудятся. Для таких граждан, с точки зрения налогообложения, льгот нет. Платятся обычные налоги.

С зарплаты осужденных удерживается до 20% в пользу бюджета

Около месяца жители и власть Бердска обсуждают возможное появление исправительного центра на территории Бердска.

Ведь с 1 января 2020 года вступил в законную силу федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». Госдума приняла его еще 9 июля 2019 года, а Совет Федерации одобрил закон на следующий день.

Начальник ГУФСИН Новосибирской области Андрей Попето обратился к власти Бердска с просьбой подыскать место под исправительный центр для осужденных. У чиновников есть 30 дней, чтобы дать помещение или отписаться об его отсутствии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Стоит отметить, что генерал-майор внутренней службы предлагал проработать вопрос о создании исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, куда могут пойти работать осужденные в Бердске. И, существуют ли льготы для работодателей при трудоустройстве приговоренных к принудительному труду.

— Есть льготы по страховым взносам, но только в отношении работников ГУФСИН, а не для осужденных, которые где-то трудятся. Для таких граждан, с точки зрения налогообложения, льгот нет. Платятся обычные налоги. Для работодателей льготных налогов тоже нет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

Прием на работу осужденного к исправительным работам

Процедура устройства на работу таких сотрудников трудовым кодексом не регламентирована. Этому вопросу посвящена седьмая глава Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также приказ министерства юстиции России № 142 от 20.05.2009 года.

Если в момент вынесения приговора осужденный нигде не трудится, место работы ему подыскивает муниципалитет, согласуя его с уголовно-исполнительной инспекцией. Работу нужно подобрать в районе, где проживает работник. Выбрав организацию, инспекция направляет туда гражданина, выдав ему особое предписание явиться для исполнения наказания к определенному работодателю.

Инспекция отправляет в отдел кадров особое извещение о направлении осужденного в компанию для отбывания исправительных работ. В нем же прописывается, какой процент от заработка следует удерживать с сотрудника. Вместе с извещением направляют копию приговора суда.

На извещении имеется отрывной талон-подтверждение. Он заполняется работодателем и отправляется в исполнительную инспекцию. В подтверждении отмечается с какого дня осужденный зачислен на работу, на какую должности и на основании какого приказа.

В инспекцию также направляется копия приказа о приеме на работу и заключенного с работником срочного трудового договора. Немотивированно отказать в приеме на работу осужденного организация не имеет права. При этом, необоснованный отказ может стать основанием для обращения инспекторов в органы прокуратуры.

В дальнейшем организация должна ежемесячно направлять в инспекцию информацию о произведенных удержаниях из зарплаты осужденного, предоставляя в том числе копии платежек, табеля, расчетной ведомости. Важно сказать, что заработная плата осужденных не должна быть ниже прожиточного минимума.

Отчисления из зарплаты

Как и обычным работникам, осужденным к исправительным работам начисляется и выплачивается зарплата. Отличие заключается в том, что на основании части 3 ст. 50 УК РФ, из заработной платы осужденных производятся отчисления в бюджет в пределах 5-20%. Удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной платы вне зависимости от наличия к нему претензий по исполнительным документа.

При этом учитывают не только денежную, но и натуральную часть зарплаты работника. Удержанные суммы перечисляют в соответствующий бюджет ежемесячно. Стоит отметить, что удержания не нужно производить из пособий по социальному страхованию и из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Кроме того, работник или работодатель вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного в случае ухудшения его материального положения. В случаях отмены или изменения приговора суда суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращают ему полностью.

Кто может создать исправцентр в Бердске

В конце января главк службы исполнения наказаний по Новосибирской области обратился с письмом в мэрию Бердска с просьбой уточнить список мест в городе, где осужденные смогут отбывать наказание в виде исправительных или обязательных работ. Перечень утвердил глава города Евгений Шестернин 11 февраля, подписав соответствующее постановление.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019-го муниципальные Комбинат бытовых услуг и пассажирское АТП попросили включить их в список. Из нового же перечня исчез Бердский городской суд как место для работы осужденных.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ существует в Бердске с декабря 2018 года. В него входят коммерческие и муниципальные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В списке есть сама администрация города, военкомат, управление природными ресурсами, лесхоз, управляющие компании, приют для бездомных животных «Надежда» и другие.

Обновленный перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ и в виде обязательных работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пункт передержки бездомных животных» (по согласованию).

2. Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство».

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами города Бердска».

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда».



5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский сувенир» (по согласованию).6. Индивидуальный предприниматель Филонич М.В. (по согласованию).7. Общество с ограниченной ответственностью «Бердский кирпичный завод» (по согласованию).8. Администрация города Бердска.

9. Акционерное общество «Бердский хлебокомбинат» (по согласованию).



10.Акционерное общество «Бердский строительный трест» (по согласованию).11. Товарищество собственников жилья «Изумрудный» (по согласованию).12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гурман» (по согласованию).13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибклир» (по согласованию).14. Городское бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (по согласованию).15. Акционерное общество «Бердский лесхоз» (по согласованию).16. Отдел военного комиссариата Новосибирской области по городу Бердску (по согласованию).17. Отдел судебных приставов по городу Бердску Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (по согласованию).

18. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» (по согласованию).

19. Общество с ограниченной ответственностью Мебельное объединение «РОСТ» (по согласованию).



20. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» (по согласованию).21. Индивидуальный предприниматель Арсланова Ю.О. (по согласованию).22. Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «АвтоТрансПрактик» (по согласованию).23. Индивидуальный предприниматель Куринная Е.Д. (по согласованию).24. Общество с ограниченной ответственностью «Автокомплекс Шадриха» (по согласованию).25. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Муниципальных Услуг» г.Бердска.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Вербена» (по согласованию).

27. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вербена» (по согласованию).

28. Индивидуальный предприниматель Воронин Е.В. (по согласованию).

29. Общество с ограниченной ответственностью «Отдел Кадров» (по согласованию).



30. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский стандарт» (по согласованию).31. Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Трансфер» (по согласованию).32. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг».33. Муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие».